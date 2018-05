Jean-Michel Aulas règle ses comptes avec les supporters de l'OM

publié le 20/05/2018 à 17:59

Jean-Michel Aulas est toujours très remonté contre les supporters marseillais. Il l'a fait savoir samedi 19 mai, après la qualification de Lyon pour la Ligue des Champions au détriment du club phocéen. L'Olympique de Marseille termine 4ème de Ligue 1, derrière le club de l'OL.



Après la victoire de Lyon contre Nice (3-2), le président lyonnais a lancé quelques piques aux fans marseillais, en zone mixte, suite à leur déplacement à Lyon lors de la finale perdue d'Europa League face à l'Atlético de Madrid (3-0). L'Olympique Lyonnais a d'ailleurs porté plainte pour des dégradations dans son stade.

"J'ai une petite pensée quand même pour Marseille qui a tout perdu dans ce Groupama Stadium", a d'abord ironisé Jean-Michel Aulas. "D'une part, parce que mercredi l'Atlético a été beaucoup plus fort. Et puis, ce soir, on a réussi à gagner contre cette équipe de Nice (...) Cette troisième place, c’est un juste retour des choses".

Les supporters de l'OM se "sont mal comportés"

Le président lyonnais n'a alors pas caché sa rancœur. "J'ai en travers de la gorge le fait que des supporters marseillais ont démoli le stade. Ça s'est très mal passé, ils se sont très mal comportés", a-t-il déclaré. "Il y a des dégâts qui sont énormes, l'UEFA les sanctionnera à juste titre. Il y a eu des excréments partout dans les tribunes, ce n'est pas un bon comportement."



Pour conclure, Jean-Michel Aulas a levé le pied et semble vouloir mettre fin à toute joute entre les deux clubs. "J’espère que la raison l’emportera pour qu’on reparte du bon pied. L'OM a eu un parcours très intéressant en Ligue Europa, J'ai été heureux qu'un club français aille en finale, mais c'est vrai que ce soir, le juste retour des choses fait que c'est Lyon qui doit jouer la Ligue des champions l'an prochain".