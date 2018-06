publié le 02/06/2018 à 08:34

L'équipe de France monte en puissance. Après la victoire 2-0 contre l'Irlande lundi 28 mai, les Bleus ont vaincu une jeune équipe d'Italie 3 à 1 pour le second match de préparation, vendredi 1er juin, à deux semaines du début de la Coupe du Monde. Umtiti, Griezmann (sur penalty) et Dembélé ont signé les trois buts à Nice, et Bonucci a inscrit celui de la Sqadra Azurra.



Les deux jeunes talents Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé se sont illustrés par des contres-attaques fulgurantes mais parfois maladroites. Bien épaulés par un Antoine Griezman très juste, et conscient qu'il reste des automatismes à prendre. "On a encore beaucoup de chose à travailler. J'ai raté quelques passes parce que je ne connais pas encore bien leurs mouvements. Il y a un gros potentiel, on est sur le bon chemin", analyse l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Du coté du sélectionneur des bleus, il n'y a pas d'inquiétude a avoir. "Ce sont des joueurs créatifs, alors quand ils prennent des risques il arrive qu'il y ait du déchet. Si ils peuvent associer créativité et efficacité, ça sera encore mieux", estime Didier Deschamps. Le prochain match de préparation pour les Bleus a lieu samedi 9 juin à Lyon contre les États-Unis.



À écouter également dans ce journal

Télévision - Les Guignols de l'Info baissent le rideau. Canal + a annoncé ce vendredi 1er juin la fin de son émission phare, diffusée depuis 1988.



Inondations - Dans la région d'Arras, plusieurs communes ont subi en une semaine, de gros dégâts avec des coulées de boue dans les caves et les habitations.



International - Le Canada porte plainte contre les États-Unis devant l'Organisation Mondiale du Commerce. Une action consécutive à la décision américaine d'imposer des taxes aux importations d'acier et d'aluminium de 25 et 10 %