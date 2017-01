LE JOURNAL DU MERCATO - La période du mercato hivernal se termine le 31 janvier à minuit. Certains clubs s'activent dans ces dernières heures pour ajuster leur effectif.

Crédit : AFP/B.langlois Romain Alessandrini à l'entraînement avec l'OM le 2 août 2014

par Claire Gaveau publié le 30/01/2017 à 11:36

À près de 24 heures de la fin du mercato hivernal, les regards devraient être tournés vers la Commanderie. Après avoir officialisé le retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille, le club français doit présenter l'international français ce lundi 30 janvier. Un rendez-vous très attendu alors que le club phocéen a déjà attiré Morgan Sanson et Patrice Évra dans ses rangs.



L'Olympique de Marseille a donc officialisé dans la nuit de dimanche à lundi l'arrivée du milieu offensif de 29 ans, qui a signé un contrat de quatre ans et demi avec son ancien club. Dimitri Payet, pour lequel le club a déboursé quelque 30 millions d'euros en indemnités de transfert versées à West Ham, retrouve une formation actuellement 10e de Ligue 1 au sein de laquelle il avait évolué de 2013 à 2015.



Une arrivée qui a poussé un autre Marseillais vers la sortie. Romain Alessandrini a déjà fait ses valises et pris la direction des États-Unis. L'ancien Rennais, qui n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM, a trouvé un accord avec les Los Angeles Galaxy. Une porte de sortie que n'a toujours pas trouvé Lassana Diarra. Le milieu de terrain, qui n'a plus joué depuis la 19e journée, a vu les propositions s'amoindrissent au fur et à mesure. Selon les informations de L'Équipe, deux possibilités seraient encore d'actualité : la Chine ou le Golfe.

Jesé à la relance à Las Palmas

Jesé Rodruiguez va-t-il pouvoir se relancer en Espagne ? L'attaquant espagnol devrait être prêté à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison, selon les informations de Marca, qui assure que le prêt serait officialisé ce lundi. Un choix voulu par le principal intéressé alors qu'il n'a jamais su s'imposer depuis son arrivée au PSG.





Mais le club de la capitale pourrait également vers l'actualité sur le marché des transferts en attirant un nouveau joueur dans ses rangs. Après les arrivées de Gonzalo Guedes et Giovanni Lo Celso, prêté lors de la première partie de saison, Unaï Emery regarderait du côté de l'Allemagne. Le PSG serait fortement intéressé par l'arrière gauche de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez.