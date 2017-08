publié le 07/08/2017 à 16:01

Marseille entend bien jouer les premiers rôles cette saison. Pour cela, l'OM s'active sur le marché des transferts. À tel point d'attirer un grand nom du ballon rond dans ses rangs ? Une rumeur alimente en effet le mercato estivale ces dernières heures : Zlatan Ibrahimovic serait sur les tablettes du club phocéen.



Dimanche 6 août, le média australien Fox Sports a en effet repris une information d'un journaliste britannique, datée du 28 juillet, assurant que l'Olympique de Marseille avait formulé une offre pour s'attirer les services du géant suédois. De quoi agiter les réseaux sociaux. Ce lundi 7 août, l'agent de Zlatan Ibrahimovic a coupé court à cette rumeur. "C'est complètement faux", a déclaré Mino Raiola, interrogé par La Provence. L'ancienne star du PSG, qui est libre de tout contrat depuis juillet, ne devrait donc pas rejoindre le rival phocéen cet été.

Mais alors, quelle sera sa prochaine destination ? Le Milan AC et Manchester United seraient en pôle position. Le club italien rêverait de le voir revenir à San Siro alors que les Red Devils seraient toujours intéressés par le Suédois, en convalescence depuis sa grave blessure au genou droit en avril dernier.



Un mercato encore inachevé

Malgré cette fausse rumeur, le mercato marseillais est loin d'être terminé. Si les hommes de Rudi Garcia se sont imposés largement face à Dijon lors de cette première journée, l'équilibre est encore instable malgré les arrivées de Valère Germain, Luiz Gustavo et Adil Rami.



Parmi les priorités figurent un avant-centre, un défenseur central et un latéral gauche. Et c'est la piste de ce dernier qui semble actuellement la plus chaude. Le club marseillais serait en effet sur le point de faire signer Jordan Amavi. L'ancien Niçois et international espoir de 23 ans pourrait faire son retour en Ligue 1 à Marseille alors que le club aurait formulé une offre de prêt, avec une option d'achat avoisinant les 10 millions d'euros.