publié le 07/08/2017 à 11:29

Le Paris Saint-Germain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Malgré les 222 millions d'euros déboursés pour activer la clause libératoire de Neymar et les dizaines de millions d'euros versés en primes pour le joueur et les intermédiaires ayant contribué au transfert du siècle, le club de la capitale semble prêt à ressortir le chéquier. Du moins, il sera bien obligé de le faire s'il souhaite bel et bien s'attacher les services de Kylian Mbappé, le crack numéro un à l'heure actuelle.



Le journal L'Équipe, dans son édition de lundi 7 août, révèle que les dirigeants parisiens continuent de rêver d'une venue du prodige français de 18 ans. Grandement courtisé par les meilleures écuries européennes, telles que le Real Madrid, l'intéressé serait plutôt enclin à rejoindre la Porte d'Auteuil pour former un duo qui s'annoncerait dantesque avec Neymar. Des réunions auraient d'ailleurs déjà eu lieu entre le nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique, et le clan du joueur.

Seulement, l'opération aurait forcément un coût. L'AS Monaco exigerait un minimum de 180 millions d'euros pour lâcher son diamant. Si l'actionnariat qatari a sans aucun doute la puissance financière pour conclure un tel coût, la difficulté résiderait surtout dans la conformité des comptes du club avec le fair-play financier. Le transfert de Neymar implique déjà de débourser 500 millions d'euros sur cinq ans (la durée du contrat du Brésilien) et le dispositif de l'UEFA oblige les clubs comme le PSG à limiter leurs pertes à 30 millions d'euros sur une période de trois ans. Aussi, Paris devra surmonter un autre obstacle de taille : le refus de Monaco de vendre ses meilleurs éléments à son concurrent direct en championnat.

Danilo Pereira pour muscler l'entrejeu ?

La réalisation d'un transfert de Neymar au PSG s'annonce d'autant plus ardue compte tenu des besoins d'Unai Emery. À l'heure actuelle, l'entraîneur parisien ne peut compter que sur Thiago Motta comme véritable sentinelle au milieu de terrain, étant donné que le Polonais Grzegorz Krychowiak est sur le départ. Pour renforcer ce secteur, le Paris Saint-Germain songe ainsi à Danilo Pereira, récupérateur portugais du FC Porto. Mais là aussi, il faudra débourser plusieurs dizaines de millions d'euros, voire la somme de la clause libératoire (60 M€) pour le débaucher. Juan Foyth, jeune (20 ans) défenseur central argentin d'Estudiantes, semble par ailleurs toujours espéré en tant que 4e défenseur.



La solution pour tous ces dossiers réside peut-être dans la vente de quelques joueurs. La presse brésilienne évoque une possibilité à Liverpool pour Lucas, qui risque de voir son temps de jeu grandement diminuer avec l'arrivée de Neymar. Blaise Matuidi aurait lui aussi la possibilité de faire ses valises, à la Juventus si l'on en croit La Gazzetta dello Sport. Si cette vente a lieu, elle pourrait rapporter jusqu'à 25 millions d'euros à Paris.