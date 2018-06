publié le 08/06/2018 à 13:44

Il ne fallait donc pas croire Jean-Michel Aulas qui annonçait encore jeudi 7 juin à la mi-journée des négociations au point mort. Après Nabil Fekir, tombé lui-même d'accord avec Liverpool depuis plusieurs jours déjà, l'OL se serait selon nos informations entendu avec les Reds pour un transfert certainement record dans son histoire, moins d'un an après les 53 millions d'euros déboursés par Arsenal pour Alexandre Lacazette.



La presse anglaise évoque dans ce dossier un montant supérieur à 65 millions d'euros. Certaines sources lyonnaises parlent plus modestement de 55 millions plus bonus. Au terme de sa meilleure saison en termes de statistiques (24 buts et 7 passes décisives en 44 matches, l'international français (11 sélections, 2 buts)s'apprête à quitter son club formateur et découvrir à 24 ans le football et l'ambiance d'outre-Manche.

Cette découverte se fera bien sûr à moyen terme car avant cela il y a cette Coupe du Monde avec les Bleus et, samedi 9 juin, le dernier match de préparation avant le grand départ pour la Russie. Dernier match face aux États-Unis, clin d’œil du destin, à Lyon, avec pour Fekir, on l'imagine, une certaine émotion.