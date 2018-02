publié le 03/02/2018 à 17:00

Le changement aura-t-il porté ses fruits ? Le XV de France aborde le Tournoi des VI Nations, samedi (17h45) contre l'Irlande au Stade de France avec un nouveau sélectionneur, Jacques Brunel, appelé à la rescousse pour tenter d'enrayer, en quelques semaines, une spirale infernale de défaites.



Passée la révolution d'un inédit changement de sélectionneur en cours de mandat et à moins de deux ans de la Coupe du monde 2019 au Japon, avec le remplacement le 27 décembre de Guy Novès par Brunel, reste à en mesurer les effets. Les Bleus n'ont plus connu le goût de la victoire depuis le 18 mars 2017 contre le Pays de Galles, avant une série de six revers (dont cinq test-matches) et un nul contre le Japon en novembre (23-23).

L'an passé, l'Irlande avait dominé la France 19 à 9 à Dublin. Après s'être frottés à la troisième nation mondiale, rodée depuis plusieurs années et expérimentée, les Bleus iront en Ecosse (11 février), recevront l'Italie (23 février) et l'Angleterre double tenante du titre (10 mars) avant de terminer au Pays de Galles (17 mars).

Le XV de départ de la France :

Palis - Vakatawa, Chavancy, Lamerat, Thomas - (o) Jalibert, (m) Machenaud - Y. Camara, Gourdon, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot