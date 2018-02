publié le 03/02/2018 à 16:15

Lille, Sochaux en Coupe de France puis Toulouse. Il reste trois déplacements au PSG, avant le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, le mercredi 14 février. Le calendrier de la L1 et les tirages au sort des coupes nationales ont réservé au club parisien un sacré programme en ce début d'année 2018 : huit déplacements au total depuis janvier, pour trois matches au Parc des Princes.



Or, le solide leader du championnat se montre parfois fébrile loin de ses bases et a concédé lors de cette période sa deuxième défaite de la saison de Ligue 1, à Lyon (2-1). A priori, le fragile Losc (17e) n'a pas les armes pour infliger un nouveau revers aux Parisiens, 11 jours avant le déplacement en Espagne. Mais les joueurs de Christophe Galtier restent sur un succès 2-1 contre Strasbourg, et n'ont pas démérité lors du match aller au Parc des Princes, ne s'inclinant que 3-1.

L1- 24e journée : programme et classement

Vendredi 2 février :

20h45 : Marseille - Metz

Samedi 3 février :

17h00 : Lille - PSG

(20h00) Amiens - Saint-Etienne

Montpellier - Angers

Nice - Toulouse

Strasbourg - Bordeaux



Dimanche 4 février :

15h00 : Rennes - Guingamp

17h00 : Caen - Nantes

21h00 : Monaco - Lyon



Mardi 20 février (match reporté en raison des inondations) :

18h30 : Troyes - Dijon