La France connaît son nouveau président de la République. Emmanuel Macron a aisément remporté le second tour de l'élection présidentielle avec plus de 66%. Si les premières estimations le plaçaient à 65,5%, l'ancien ministre de l'Économie a finalement récolté 66,06% des voix, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur.



Au total, plus de 20,7 millions électeurs ont déposé un bulletin du leader "En Marche !" dans l'urne, soit près de deux fois plus que Marine Le Pen, malgré un résultat historique pour la présidente du Front national. Mais ce second tour de l'élection présidentielle a également été marqué par l'abstention et le vote blanc ou nul. Ainsi, plus de 12 millions d'électeurs ont refusé de se déplacer pour trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En comptabilisant également le vote blanc et nul, plus de 16 millions de Français n'ont pas pris position.

À peine élu, Emmanuel Macron va assister aux cérémonies du 8 mai au côté du président sortant François Hollande, avant de s'atteler à la composition de son gouvernement en prévision des législatives, où il doit transformer l'essai après sa large victoire à la présidentielle. Selon nos informations, Edouard Philippe pourrait tenir la corde pour s'emparer de Matignon.



Suivez le fil de la journée en direct

7h57 - Quel est le programme d'Emmanuel Macron dans les prochains jours ? Le nouveau président de la République amorce une semaine studieuse ponctuée de cérémonies officielles.

Et ce dès ce lundi 8 mai au côté de François Hollande.



7h52 - Si Richard Ferrand refuse de donner le nom du futur premier ministre, il évoque les diverses sensibilités politiques. "La recomposition de notre vie politique est désirée par les Français. Au fond, le point fondamental de la démarche d'Emmanuel Macron a été ratifié. Et ceux qui ont des sensibilités diverses à droite comme à gauche, mais qui partagent les mêmes valeurs doivent se retrouver pour aller de l'avant", glisse-t-il.

7h45 - Proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand dresse un portrait de l'ancien ministre de l'Économie. "Je ne sais pas s'il faut dire autoritaire mais il faut que cela suive. Il est exigeant avec lui même et il attend de même des autres. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui ne perd rien de ce qu'on peut lui dire. Il est très attentif et c'est une véritable capacité d'écoute. Et il sait s'enrichir très vite des autres".



7h43 - Richard Ferrand, soutien d'Emmanuel Macron et secrétaire général de "En Marche !", est l'invité de RTL. Il répond aux questions d'Elizabeth Martichoux après cette victoire "teintée de gravité".

7h39 - La France insoumise se réjouit de la défaite de Marine Le Pen mais entend bien poursuivre le combat. Mais pour Rachel Garrido, la porte-parole du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'adhésion autour d'Emmanuel Macron, ce qui le rend "fébrile" et le conduit à vouloir "passer en force" en utilisant les ordonnances.



7h34 - Comment l'élection d'Emmanuel Macron a-t-elle été perçue en France et à l'étranger ? Retrouvez toutes les unes des journaux français mais également les titres de la presse internationale.



7h30 - Selon Alba Ventura, éditorialiste politique de RTL, assure que l'État de grâce n'est plus de ce monde". "Dans un pays divisé, avec autant de fractures et de souffrances, il n'y a plus de place pour la fidélité et la satisfaction. Ce que vient de réaliser Emmanuel Macron est totalement inédit (...) Il a défié les lois de la politique", estime-t-elle.



7h24 - Comment s'organisera le Front national dans les prochaines semaines ? Marine Le Pen a annoncé lors de son discours que le parti devait "profondément se transformer". "Elle a indiqué vouloir bâtir une nouvelle force politique. Cela sera fait et cela sera exaltant. Ce sera à elle de préciser les choses", a précisé le vice-président du parti se vantant d'être la "seule force d'opposition structurée".



7h23 - Cette défaite du Front national pose également la place de Nicolas Dupont-Aignan sur ce nouvel échiquier politique. Malgré son ralliement à Marine Le Pen, le président de Debout la France conserve "son indépendance", comme l'a confirmé Florian Philippot.



7h18 - Florian Philippot évoque "un succès et un record historique contre vents et marées pour la grande famille patriote". Avec plus de 10,5 millions de voix, Marine Le Pen réalise pourtant un score inférieur aux sondages publiés avant le second tour. "Elle peut être très fière de sa campagne, avec des enjeux très importants au cœur de la campagne. Chacun appréciera le débat à sa valeur, Marine Le Pen a été pugnace. Elle a montré le vrai visage de monsieur Macron", explique-t-il dénonçant également "l'oligarchie qui a réussi à faire élire son poulain".

7h10 - Quel sera le premier ministre d'Emmanuel Macron ? Malgré sa victoire, le futur pensionnaire de Matignon n'a toujours pas été révélé par le nouveau président de la République. Selon nos informations, le juppéiste Édouard Philippe tiendrait la corde. L'annonce sera faite après la passation de pouvoir, dimanche 14 mai.



7h08 - Au lendemain de cette élection présidentielle, RTL bouleverse sa grille et propose une édition spéciale. Florian Philippot est le premier invité de la première radio de France (7h15) suivi de Richard Ferrand (7h42), Bruno Le Maire (8h14) et enfin Anne Fulda, auteure de Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait (8h40).



7h04 - Retrouvez tous les résultats de cette élection présidentielle dans notre carte.



7h00 - Emmanuel Macron a été largement élu président de la République devant Marine Le Pen. Le leader "En Marche !" totalise plus de 66% des suffrages exprimés.