"Il faudra faire attention aux forces offensives de l'ASM", avoue Guerreiro

L'AS Monaco se déplace au Signal Iduna Park de Dortmund pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club de Raphaël Guerreiro ne s'est pas préparé de la meilleure des manières. En déplacement sur la pelouse du Bayern Munich ce samedi 8 avril en championnat allemand, il a reçu une vraie gifle (4-1) des partenaires de Franck Ribéry.



"Je n'ai jamais vu une équipe aussi forte", a témoigné l'invité du "Club Liza" avant de s'avancer sur ce qui intéresse le football français : l'échéance européenne du mardi 11 avril prochain : "Contre Monaco on sera à domicile et la rencontre sera complètement différente. Ce match aller sera très important car à l'extérieur, on a beaucoup de mal cette saison".

Kylian Mbappé a été laissé au repos à Angers (0-1), ce samedi 8 avril, et est annoncé titulaire pour affronter le public de la Südtribune. La popularité de la pépite Française a, semble-t-il, traversé le Rhin : "Mes coéquipiers me posent beaucoup de questions car il est très impressionnant dans ses déplacements et sa finition. Mais il faudra faire très attention à toutes les forces offensives de l'ASM."

Pour cette rencontre, Tiémoué Bakayoko est suspendu alors que Djibril Sidibé est forfait (crise d'appendicite), "une chance" pour les Allemands selon Éric Silvestro. "Mais qui que soit son remplaçant, on sait à quoi s'attendre", a conclu le champion d'Europe 2016.

