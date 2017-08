publié le 04/08/2017 à 14:25

C'est la nouvelle qui affole la planète foot depuis des jours. Après avoir signé un contrat de 5 ans avec le PSG, Neymar est arrivé ce vendredi 4 août à Paris. Il est présenté au Parc des Princes à 13h30, lors d'une conférence de presse, qui attire des journalistes venus du monde entier. L'attaquant brésilien sera présenté aux supporters samedi et pourrait jouer lors de PSG-Amiens, le même jour.



"C'est une affaire unique, sur le plan français et sur le plan mondial", estime Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais et membre exécutif de la FFF. "C'est l'arrivée d'une star mondiale dans le championnat de France et c'est évidemment un événement formidable pour le football français", salue-t-il.

Toutefois, Jean-Michel Aulas nuance l'influence que le Brésilien aura sur l'intérêt mondial envers la Ligue 1. "Ce n'est pas le changement uniquement par Neymar, c'est la construction d'une Ligue 1 avec 5-6 clubs de grande qualité qui font qu'avec de nouveaux stades, avec une dynamique nouvelle, toute la Ligue 1 va se trouver renforcer", tient-il à souligner.



Néanmoins, pour le président de l'OL cette arrivée "montre aux diffuseurs que dorénavant, peut-être, des joueurs de classe mondiale peuvent venir dans des clubs français". Jean-Michel Aulas en est certain, c'est "toute une construction globale qui fait qu'aujourd'hui la Ligue devient plus attractive. Neymar seul ne fait pas toute la Ligue 1".