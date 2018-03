publié le 29/05/2016 à 01:15

Il devra bien sûr confirmer sur la durée mais une large partie des doutes est levée, pour de bon et pour longtemps. À son immense palmarès de joueur, Zinédine Zidane a ajouté sa première ligne en tant qu'entraîneur samedi 28 mai à Milan. Et quelle ligne, sûrement la plus belle dont un technicien puisse rêver (Laurent Blanc pourrait en parler...) : la Ligue des champions, plus prestigieuse des compétitions de clubs, avec le plus grand club au monde au regard du palmarès dans l'épreuve. Et cela seulement un peu plus de cinq mois après ses débuts dans le costume, à 43 ans.



"J'ai déjà gagné comme joueur (avec le Real en 2002, ndlr), mais la gagner comme entraîneur numéro 1, c'est énorme", n'a pas caché le natif de Marseille après la victoire du Real Madrid devant l'Atletico Madrid au bout du suspense (5-3 aux tirs au but). "Ancelotti me disait qu'il espérait que je puisse la soulever en tant que coach principal (il était l'adjoint de l'Italien lors de la dernière victoire en 2014). Et il avait raison, la joie est énorme (...) J'en ai rêvé quand je suis arrivé, on a lutté jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux penaltys, et je suis heureux pour tout le monde".

Dans le club des 7

Désormais, "Zizou" fait partie d'un club très fermé, celui des vainqueurs de la C1 en tant que joueur puis dans le costume d’entraîneur. Avec les Espagnols Miguel Munoz et Pep Guardiola, les Italiens Giovanni Trapattoni et Carlo Ancelotti et les Néerlandais Johan Cruyff et Frank Rijkaard, ils sont désormais sept. Zidane devient également le deuxième entraîneur français de l'histoire à remporter une Ligue des champions après Helenio Herrera, Argentin naturalisé français, qui avait soulevé le trophée avec l'Inter Milan en 1964.

Pourtant, quand le héros d'un soir de juillet 1998 décide d'embrasser le rôle d’entraîneur à l'issue d'une fastueuse carrière de joueur achevée en 2006, nombreuses sont les voix à se demander s'il sera à la hauteur. S'il n'est pas trop réservé, comme face aux médias. S'il ne risque pas de se planter, comme Michel Platini ou Jean-Pierre Papin avant lui. L'intéressé ne dit rien, passe ses diplômes, prend le temps nécessaire, refuse diverses propositions (dont celle de Bordeaux). Et reste au Real.



Le choix de rester à Madrid était le bon

Il y est d'abord nommé conseiller du président Florentino Pérez (2009). Ensuite en tant que directeur sportif (2011), adjoint d'Ancelotti (2013) puis entraîneur de la réserve (2014), en troisième division. Si cette dernière expérience, selon ses propres mots, n'est pas une réussite sur le plan comptable, elle est "positive" sur celui de l'expérience acquise. Arrive le 4 janvier 2016. Zidane est propulsé à la tête de l'équipe première, en remplacement de l'Espagnol Rafael Benitez, viré un semestre après son arrivée.



Avec le Français, le Real retrouve stabilité et efficacité. Le retour du Brésilien Casemiro dans le 11 de départ au poste de milieu défensif est à mettre à son crédit. Les Madrilènes ne parviennent pas à coiffer le Barça pour le titre national, mais remportent le Clasico au Camp Nou (1-2). Surtout, ils avancent en Ligue des champions. Jusqu'à ce 28 mai 2016. Une nouvelle date que les Zidane ne sont pas prêts d'oublier.