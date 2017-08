publié le 13/08/2017 à 20:02

Après Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres, Kevin Mayer au décathlon, la France a décroché sa troisième médaille d'or ce dimanche 13 août aux mondiaux de Londres. C'est grâce à la performance de Yohann Diniz sur le 50 kilomètres marche. "Beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, il faut savourer l'instant présent", se réjouit le sportif. "Je suis vraiment heureux d'avoir accompli la course parfaite pour aller chercher ce titre de champion du monde", ajoute le Français.



Après avoir tellement souffert l'année dernière à Rio au Brésil, terrassé par des problèmes intestinaux, Yohann Diniz n'a pas souhaité regarder en arrière et s'est "remobilisé pour arriver le plus frais possible pour cette saison". Un parcours de Londres qu'il connaissait déjà bien puisqu'il y avait fait les Jeux olympiques en 2012. "J'ai pris mes responsabilités en étant sage au départ puis après en durcissant fortement la course pour aller chercher ce titre", confie le champion.

"Aujourd'hui, j'aurais pu battre le record du monde (...) mais j'ai pris le temps de relâcher dans le dernier tour (...) et le but dans un championnat du monde, c'est d'être champion du monde", assure Yohann Diniz. Une course qu'il estime malgré tout parfaite avec un record des championnats à la clé. Après deux fractures aux côtes cette saison, ce titre mondial de Yohann Diniz est une victoire de l'obstination, une victoire du courage.