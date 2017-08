publié le 13/08/2017 à 20:15

Après des semaines de suspense autour du transfert de Neymar, la fièvre montait doucement dimanche à Guingamp, ou plus de 18.000 spectateurs et des millions de téléspectateurs du monde entier trépignaient d'impatience avant les premiers pas de la star brésilienne avec le maillot parisien.



Neymar est bel et bien titulaire ce dimanche 13 août au Roudourou pour affronter Guingamp lors de cette deuxième journée de Ligue 1. Il jouera à gauche, Cavani en pointe et Di Maria à droite. La magie va-t-elle déjà opérer ? Une chose est sûre, la petite ville bretonne à de nombreux regards pointés sur elle alors qu'un record d'affluence devrait être battu dans le plus petit stade du championnat de France. En avril 2016, 18.363 spectateurs, soit près de deux fois et demi plus que Guingamp ne compte d'habitants, avaient assisté à la défaite face au PSG (0-2). Ils devraient être un peu plus cette fois-ci, tous les billets ayant été vendus depuis une semaine déjà.

Lors de la première journée de championnat, les deux équipes avaient réussi leur entrée en matière. Guingamp s'était imposé à Metz alors que le PSG s'était défait du promu Amiens au Parc des Princes. Au classement, l'objectif est donc de coller à la tête du classement alors que Lyon, Marseille, Saint-Étienne et Monaco ont signé une deuxième victoire ce weekend. Une cinquième équipe va-t-elle rejoindre le quatuor ?