Emmanuel Macron serait en vacances à Marseille

Brigitte et Emmanuel Macron, le 25 juillet 2017

publié le 12/08/2017 à 21:36

Le secret était pourtant bien gardé. Le lieu de vacances d'Emmanuel et Brigitte Macron a été découvert ! Alors que des rumeurs circulaient sur des congés à la Lanterne, le pavillon de chasse situé à Versailles, la destination est en réalité bien plus au sud. Selon les informations du Journal du Dimanche (JDD), le couple présidentiel aurait porté son choix sur la cité phocéenne. Le président de la République a quitté l'Élysée jeudi 10 août et n'avait pas communiqué sur l'endroit où il se rendait. Selon le JDD, il séjourne donc sur les hauteurs de Marseille, dans "une résidence dotée d'une grande piscine, discrètement blottie au bout d'une impasse sur les hauteurs de la ville", explique l'hebdomadaire.



Jogging, plages, visite privée, balades... La semaine d'Emmanuel Macron n'en est pas moins chargée, puisque le président n'a pas mis son téléphone sur répondeur. "Il restera mobilisable à tout moment", avait déclaré le palais présidentiel il y a quelques jours. Selon l'Élysée, il a appelé le chef des sapeurs-pompiers de Haute-Corse ce samedi 12 août pour saluer le travail des équipes, alors qu'un incendie a ravagé 2.000 hectares sur l'île de beauté. "Il s’est aussi entretenu avec son homologue américain Donald Trump au sujet des tensions avec la Corée du Nord", précise l'hebdomadaire. Emmanuel Macron est attendu à Salzbourg, en Autriche, le 23 août prochain. Il effectuera ensuite une tournée européenne.