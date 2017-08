publié le 13/08/2017 à 18:52

C'est un week-end historique pour l'athéltisme français. L'équipe de France d'athlétisme est sur un petit nuage. Elle quittera les Mondiaux de Londres, ce dimanche 13 août au soir, avec au moins trois médailles d'or. La première, c'est celle de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres, la deuxième c'est celle de Kevin Mayer en Décathlon. Yohann Diniz vient apporter le troisième titre mondial à la France. Il l'a remporté à la mi-journée en 50 kilomètres marche.



Une sacrée revanche depuis sa performance manquée aux Jeux olympiques de Rio l'an dernier. Yohann Diniz a pris les choses en main en prenant rapidement les choses en main dans cette course. Et ses concurrents n'ont pas pu suivre le rythme effréné imposé par le licencié rémois. Résultat : le Français a terminé la course en 3h 33 min et 11 sec, signant ainsi la deuxième meilleure performance de tous les temps sans pour autant réussir à effacer son propre record du monde réalisé en 2014. Au moins trois médailles d'or pour la France parce qu'une tricolore a encore de grandes chances de briller ce soir. Il s'agit de Mélina Robert-Michon. La Française participera à la finale du lancer de disque à 20h10.



À écouter également dans ce journal :

- Les incendies en Haute-Corse. En trois jours, 2.000 hectares de végétations sont parties en fumée et la situation est quasiment maîtrisée. Toutefois, plus de 200 sapeurs-pompiers restent mobilisés sur le terrain.

- Emmanuel Macron a été repéré à Marseille. C'est donc dans la cité phocéenne que le Président a décidé de s'octroyer quelques jours de repos. Une première pour un Président. Comme il l'a demandé à ses ministres, le chef de l'État profite donc de ses vacances à moins de deux heures de Paris.



- Terrible mésaventure pour un Bordelais. Antonio, 47 ans et mal-voyant, avait pour projet de partir pour Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a donc acheté son billet SNCF avec l'option "accès plus", service réservé aux personnes handicapées. Il a donc été accompagné jusqu'à son train par un agent SNCF. Problème, Antonio n'a pas été installé dans le train pour Orthez mais dans le train pour Paris !



- Cette mystérieuse disparition au Danemark. Une journaliste suédoise est portée disparue depuis jeudi soir alors qu'elle était en reportage à bord d'un sous-marin. Sous-marin qui a coulé mais le corps de la jeune femme de 30 ans n'a jamais été retrouvée. Le créateur de l'engin, qui était avec elle mais qui s'en est sorti, est soupçonné d'avoir volontairement fait couler le sous-marin pour maquiller le crime.



- C'est un habitué du cinéma mais Jean-Jacques Annaud a décidé de tenter l'expérience de la télévision. C'est une information RTL de Stéphane Boudsocq. Le réalisateur va réaliser une série de 10 épisodes qui sera diffusée sur TF1. L'histoire sera tirée du roman à succès "La vérité sur l'Affaire Harry Quebert" de Joël Dicker. L'Américain Ryan Gosling tiendra le rôle principal.