publié le 13/04/2018 à 07:02

L'euphorie à Marseille. L'OM est qualifiée en demi-finale de la Ligue Europe. Cela n'était pas arrivé depuis 2004. Victoire 5 buts à 2 contre Leipzig avec la manière en plus. Les Allemands ont ouvert le score, l'OM a repris progressivement l'avantage.



Cerise sur le gâteau, le Vélodrome a battu des records d'affluence. Près de 62.000 spectateurs chaud bouillants.

Alors qui l'OM affrontera en demi ? L'Atletico Madrid, Arsenal ou Salzbourg. Réponse après le tirage au sort à la mi-journée.

"Il n'y a pas de meilleur tirage parce qu'il n'y a que des bonnes équipes à ce niveau-là. Mais bon, si on pouvait réussir à tirer Salzbourg je pense que ça serait un peu mieux", a confié Florian Thauvin, auteur d'un but pour les Marseillais.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmmanuel Macron lâche un peu de lest sur la vitesse à 80km/h sur les routes. Ce sera finalement d'abord une expérimentation pendant deux ans. L'argent des amendes sera reversé aux hôpitaux.



Société - La grève à la SNCF reprend pour deux jours. 1 TGV et 1 TER sur 3 devraient circuler d'après les prévisions.



Justice - D'après les informations RTL, les avocats des deux parties, côté Laeticia et côté David et Laura sont prêts à négocier un arrangement dans l'héritage de Johnny Hallyday.



Société - À Notre-Dame-des-Landes, tous les squats ont été évacués. De nouvelles tensions ont eu lieu hier, 10 gendarmes ont été blessés dont 5 par de l'acide aux jambes.