publié le 12/04/2018 à 16:11

La SNCF prévoit de faire circuler vendredi un TGV et un TER sur trois lors de la troisième période de mobilisation. Concernant le trafic des Transilien, deux trains sur cinq devraient rouler. La direction a également annoncé jeudi qu'un Intercités sur cinq serait en état de marche. Un Ouigo sur cinq devrait également circuler.



Le trafic international sera "normal" pour les Eurostar et "quasi normal" pour les Thalys, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le directeur général adjoint de la SNCF, Mathias Vicherat, a indiqué sur BFMTV que 38% des personnels indispensables à la circulation des trains seraient en grève vendredi, soit "10 points de moins qu'au début du conflit".

Les perturbations annoncées seront néanmoins moins importantes que lors de la précédente période de grève. Lundi 9 avril, dernier jour de mobilisation avant ce vendredi, seuls un TGV et un TER sur cinq, un Transilien sur trois, un Intercités sur six étaient en circulation.

Le détail des prévisions pour le vendredi 13 avril Crédit : Communiqué de presse SNCF

Les prévisions détaillées pour les Transilien Crédit : Communiqué de presse de la SNCF

TGV : l'axe Atlantique fortement perturbé

La direction de la SNCF donne pour ce vendredi des précisions par zone géographique, concernant les TGV. C'est sur l'axe Atlantique que les voyageurs auront le plus de difficultés. Seulement un train sur quatre circulera, contre un sur trois pour l'axe Nord et Sud Est, et un sur deux dans l'Est.



Les prévisions pour la circulation des TGV vendredi 13 avril Crédit : Communiqué de presse de la SNCF