publié le 14/06/2018 à 19:21

Vladimir Poutine a déclaré ouverte la Coupe du Monde 2018 ce jeudi 14 juin avec le match Russie-Arabie saoudite à Moscou. C'est parti pour un mois de football. La cérémonie d'ouverture a été courte mais flamboyante avec un show de Robbie Williams notamment, avec un costume rouge sur tapis vert. La scène centrale était entourée de jets de flammes et les classiques du chanteur anglais étaient de sortie tels que Feel et Angel.



La pop star s'est produite avec la soprano russe Aïda Garifoullina, de l'opéra national de Vienne, présentée comme "l'une des jeunes voix les plus acclamées de Russie". La scénographie de la cérémonie d'ouverture a mis en scène des éventails géants pour se terminer en un immense "Welcome". Un message de bienvenue repris à la tribune en grande pompe par le président russe Vladimir Poutine dans son discours.

À écouter également dans ce journal :

Équipe de France : Pour les Bleus, le Mondial commence vraiment dans deux jours. Premier match samedi contre l'Australie. L'équipe de France a quitté son camp de base ce jeudi après-midi pour rejoindre la ville de Kazan. On peut s'attendre à un groupe sérieusement remanié pour cette première rencontre. Didier Deschamps est en pleine réflexion.

High-tech : Pour les fans de ballon rond, une seule question pendant un mois : comment suivre les matchs tout en travaillant ? Un stylo magique vous permet d'écouter la radio, l'air de rien, sans casque ni oreillettes. Il ne faut pas le mettre dans l'oreille mais dans la bouche pour écouter le match via son smartphone. Le son est acheminé via l'oreille interne. C'est la conduction osseuse.



Fait divers : Plus de 30 ans après, l'énigme de la disparue de l'A10 est enfin résolue. C'était à l'été 87, le corps d'une petite fille mutilée avait été retrouvé dans un fossé au bord de l'autoroute près de Blois. Il portait des traces de brûlures au fer à repasser, des cicatrices et des morsures humaines. Les parents de la fillette sont ce jeudi soir en garde à vue pour meurtre, recel de cadavre et violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans. C'est par hasard qu'ils ont pu être identifiés grâce à l'ADN d'un frère de la fillette arrêté dans une affaire de droit commun.



Justice : Le député du Rassemblement National est accusé de viol. Une plainte a été déposée il y a deux jours dans le Var. La femme qui accuse l'avocat est une cliente, elle affirme avoir subi deux viols à son cabinet. Maître Collard a immédiatement démenti ces accusations



Économie : Excellente nouvelle pour les chantiers navals de Saint Nazaire : trois nouveaux paquebots sur le carnet de commande. C'est une nouvelle fois l'armateur MSC qui sort le carnet de chèques pour ce contrat à 3 milliards 400 millions d'euros. Cela représente 3.200 emplois directs jusqu'en 2024.



International : Donald Trump est soupçonné de détournement de fonds. La procureur générale de l'État de New-York accuse le président américain et sa famille d'avoir détourné l'argent de la Fondation Trump à des fins personnelles et politiques. Elle réclame la dissolution de l'organisme.