publié le 14/06/2018 à 17:29

"Gérard Depardieu, sors nous ta vodka, on va la gagner chez toi." Le nouveau chant des supporteurs des Bleus pour la Coupe du Monde est prêt. Ils l'ont chanté pour la première fois lors du match France-Irlande (2-0) au Stade de France le 28 mai, et l'ont partagé sur les réseaux sociaux.



L'air de ce chant reprend celui du désormais fameux "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi" des supporteurs de l'OM. L'hymne que les Marseillais avaient mis au point mi-mai pour la finale de l'Europe League, disputée face à l'Atlético de Madrid dans le stade lyonnais de Jean-Michel Aulas.

Le chant des supporteurs des Bleus pour le Mondial en Russie a été créé par les Irrésistibles Français (IF), et l'idée est venue dans une discussion sur Facebook. "On cherchait un texte pour une banderole et j’ai lancé un délire autour de Gérard Depardieu, raconte au Parisien Fabien Bonnel, l'un des fondateurs des IF. Un autre membre a parlé de la vodka et ça nous a amusés."

L'acteur français Gérard Depardieu est parti vivre en Russie fin 2012 avec fracas, provoquant la colère du premier ministre de l'époque Jean-Marc Ayrault. Vladimir Poutine lui a attribué la nationalité russe en 2013. Il existe même une vodka bio au nom de Gérard Depardieu, que les supporteurs ont bien trouvée en arrivant en Russie.