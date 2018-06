publié le 14/06/2018 à 17:54

La grande fête du football est ouverte. Pour célébrer le début de la compétition de la Coupe du Monde de football, la Russie, pays organisateur, organisait la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Plus courte et moins flamboyante que cérémonie de Jeux olympiques ou qu'une mi-temps du Super Bowl, une star à l'aura internationale était invitée pour faire le show.



C'est le Britannique Robbie Williams qui avait pour difficile tâche d'enflammer le stade pendant que diverses mascottes des différents pays entraient dans l'arène. Il était accompagné de la super-star du chant lyrique Aida Garifullina pour interpréter ses plus grands tubes comme Angels ou Feel.



Mais les téléspectateurs n'attendaient peut être pas que le bad boy retrouve ses bons vieux réflexes. En pleine chanson et alors que la caméra se dirigeait sur lui pour un gros plan, Robbie Williams n'a brandi son bras pour faire un doigt d'honneur au moment où il prononçait les paroles "I did this for free" ("Je l'ai fait gratuitement"). Sans doute un pied de nez à ceux qui critiquaient le chanteur quant à l'éventuel gros chèque touché pour cette représentation.