publié le 12/06/2018 à 09:30

Trois matches de préparation peuvent-ils rebattre les cartes dans la tête d'un sélectionneur ? Rien n'est moins sûr. Si l'on en croit l'ultime match des Bleus, Didier Deschamps tient, dans un coin de sa tête, son équipe-type alors que la Coupe du Monde en Russie démarre vendredi 15 juin.



Une composition sans grande surprise avec les titularisations de Lloris, Sidibé, Mendy, Matuidi, Pogba ou encore Giroud. Au grand dam de certains supporters, qui n'hésitent pas, sur les réseaux sociaux, à enfiler leur costume de sélectionneur.



Malgré ces choix assumés de la part du champion du monde 98, certaines interrogations demeurent. Défensivement ou offensivement, les doutes persistent après le triste match nul de l'équipe de France face aux États-Unis samedi 9 juin (1-1). Avant le premier match des Bleus en Russie, samedi 16 juin face à l'Australie, il est l'heure de faire le bilan. D'un point de vue composition, mais aussi tactique.

1. Quels latéraux ?

Hugo Lloris, Raphaël Varane et Samuel Umtiti. Ce trio devrait logiquement être la pierre angulaire défensive des Bleus. Reste à savoir, quels seront les latéraux. Si Benjamin Mendy et Djibril Sidibé tiennent la corde, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard ont prouvé qu'ils étaient plus que de simples recours. À tels points que certains aimeraient les voir aligner d'entrée lors de la Coupe du Monde.

En grande forme actuellement, le joueur de l'Atlético de Madrid et de Stuttgart apparaissent tous deux plus précis et juste dans le jeu. Tranchants offensivement, à l'image de la passe décisive de Pavard contre les États-Unis ou du penalty obtenu par Hernandez face à l'Italie, ils amènent aussi une certaine sérénité défensive. Suffisant pour bouleverser la hiérarchie ? Les deux "gamins" sont clairement prêts.



2. Quels milieux ?

Autre sujet de discorde : le milieu de terrain. Si N'Golo Kanté fait l'unanimité au poste de sentinelle, juste devant la défense française, ce n'est pas le cas de Blaise Matuidi et Paul Pogba.



À l'inverse, Corentin Tolisso, titularisé face à la République d'Irlande et l'Italie, a de nouveau séduit sous le maillot frappé du coq. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a parfaitement réussi son adaptation au Bayern Munich cette saison, fascine aussi bien à la récupération, à la conservation et à la relance. Un joueur complet. Plus sûr offensivement que Blaise Matuidi, plus sûr défensivement que Paul Pogba. Le juste milieu parfait ?



3. Quel système ?

Enfin, reste à savoir dans quel système les Bleus évolueront davantage. Le 4-3-3 et le 4-4-2 ont été testés par Didier Deschamps lors de ces matches de préparation. Un détail pour certains qui pourrait malgré tout avoir des conséquences importantes quant au "onze" de départ.



Olivier Giroud doit-il être titulaire ? Antoine Griezmann est-il aussi bon au soutien des deux attaquants ? Kylian Mbappé doit-il jouer sur un côté ou dans l'axe ? Ousmane Dembelé doit-il être titulaire sur un côté ? Autant de questions qui se posent sur le plan offensif après ces trois matches.



Nabil Fekir pourrait également poser quelques problèmes au sélectionneur. Si sa présence dans la liste de 23 était loin d'être assurée, elle apparaît évidente au terme de cette préparation. Un match abouti face à la République d'Irlande et une entrée très convaincante face aux États-Unis ont fait du capitaine lyonnais une véritable alternative dans l'animation tricolore. Alors, joker de luxe ou titulaire en puissance ?

