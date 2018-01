L'AS Monaco bat Nice et file en demi-finale de la Coupe de la Ligue

Adama Diakhaby a inscrit le second but monégasque

publié le 09/01/2018 à 23:12

S'offrir un frisson en Coupe de la Ligue pour tourner la page des déceptions de la première partie de saison. C'est avec cet objectif en tête que les deux équipes sont entrées sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Monaco est donc la première équipe à se qualifier pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue, grâce à une victoire 2-1 en forme de revanche à Nice, mardi 9 janvier dans le derby de la Côte d'Azur.



Solide et efficace, le dauphin de L1, même sans Falcao, a surpris des Aiglons redevenus attractifs en l'absence de Balotelli lors d'une rencontre qui bénéficiait pour première fois en France à ce niveau de l'arbitrage vidéo. Et la technologie n'a pas été inutile puisqu'elle a permis de valider le 10ème but cette saison de Plea, servi à la limite du hors-jeu (18), même si l'OGCN s'est montré globalement trop brouillon devant.

Cela n'a toutefois pas fait dévier de sa route l'ASM, qui avait ouvert le score dès la 3ème minute par Lemar et a repris l'avantage avant la pause par Diakhaby qui, une nouvelle fois, a profité de l'apathie de Burner (37). Après deux revers 4-0 à l'Allianz Arena, Monaco prend donc sa revanche et connaîtra mercredi son adversaire dans le dernier carré après le tirage au sort réalisé dans la foulée des deux derniers quarts, Amiens-PSG et Angers-Montpellier.

Coupe de la Ligue : le programme des quarts de finale

Mardi 9 janvier :

21h00 : Nice 1-2 Monaco



Mercredi 10 janvier :

18h45 : Rennes - Toulouse

21h05 : Amiens - PSG

21h05 : Angers - Montpellier