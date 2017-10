publié le 27/10/2017 à 12:40

"Je suis plus tranquille". C'est Mario Balotelli lui-même qui le dit. Dans une interview parue jeudi 26 octobre dans le quotidien régional Nice-Matin, l'attaquant se dévoile comme jamais depuis qu'il est arrivé en France il y a un peu plus d'un an.



Moins de soirées festives, plus de balades sur la Promenade des Anglais le soir. L'ex-enfant terrible du football italien prend également très au sérieux son rôle de père de famille, avec la naissance il y a un mois de son fil,s Lion, après avoir déjà eu une petite fille en 2012. Sur les réseaux sociaux, les photos de son intimité familiale remplacent peu à peu celles de ses soirées.

Ravis de cette métamorphose, Gaëtan et Guillaume, supporters du Gym, restent toutefois vigilants. "Il a l'air d'être un peu plus sérieux que les années passées, estime le premier. C'est bien, il faut qu'il continue comme ça, qu'il ne se relâche pas, qu'il nous montre qu'il a envie de faire progresser l'OGC Nice". "C'est ce qu'on demande à un grand joueur, d'être un exemple sur et en dehors du terrain", appuie le deuxième.



Mario Balotelli n'a pour autant pas perdu ce petit brin de folie qui le caractérise. Mais à 27 ans, il semble enfin avoir pris conscience que pour réussir au plus haut niveau, le talent ne suffit pas. Auteur de 15 buts en 23 matches de Ligue 1 la saison passée, il en est à 5 en 6 apparitions cette saison avant le déplacement de Nice au Parc des Princes pour défier le PSG.