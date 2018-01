publié le 06/01/2018 à 23:15

En football, les années paires sont une promesse de titres européens, de couronnes mondiales, et quand ces années se terminent en 8, elles annoncent le soleil au mois de juin. 2018 est là, il vous reste six mois pour apprendre le russe. La Coupe du monde est bien sûr l'événement de l'année qui commence. "Moi je dis, allez les Bleus", s'enthousiasme Pascal Praud.



L'Équipe de France est-elle prête à affronter ses adversaires ? Chacun y va de son pronostic. Quatre noms reviennent : l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne et la France. Premiers matches à disputer pour les Bleus : l'Australie le 16, le Pérou le 21 et le Danemark le 26 juin.

Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, refuse l'étiquette de favori et celle de chanceux qui lui colle à la peau (groupe C avec Pérou, Australie et Danemark). "Si on se rappelle, on avait ce sentiment unanime en 2002 et 2010 (éliminations au 1er tour)... Un tirage sur le papier peut laisser penser que... mais aujourd'hui, dans le football de haut niveau, il faut battre tous nos adversaires, avoir le respect, l'humilité nécessaires". Rendez-vous en Russie du 14 juin au 15 juillet.