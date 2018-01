Blaise Matuidi victime d'insultes racistes lors d'un match en Italie

publié le 07/01/2018 à 03:30

Une fois de plus, Blaise Matuidi a été victime d'insultes racistes lors d'un match. Cette fois, les faits se sont produits à Cagliari lors du match de la Juventus Turin en championnat d'Italie, ce samedi 6 janvier. Le joueur international français a demandé à l'arbitre d'intervenir, sans succès.





Les faits ont eu lieu peu avant la 40e minute du match. Après un duel avec un défenseur de Cagliari, le milieu de terrain s'est tourné l'air furieux vers une tribune de la Sardegna Arena, selon les images de la chaîne Sky Sport. Il s'est ensuite dirigé vers l'arbitre, lui demandant semble-t-il d'intervenir. Celui-ci n'a pas réagi et Matuidi, très énervé, a été calmé et éloigné par Paulo Dybala et Mehdi Benatia. Quelques minutes plus tard, il a été averti pour un tacle dangereux au milieu de terrain.

D'après beIN Sports, ce sont des chants racistes qui ont été proférés par des supporters locaux qui ont interpellé le joueur.

"Je ne peux qu'être désolé"

La joueur a réagi à l'incident par le biais d'une publication Facebook. Dans un message rédigé en français, en anglais et en italien, Blaise Matuidi affirme avoir été "victime de propos racistes pendant le match", "par aveu de faiblesse et par la haine et la volonté d'intimider" : "J'aime tout le monde et je ne peux qu'être désolé de voir des personnes qui se comportent ainsi. Le foot doit permettre de partager une passion, porter des valeurs d'égalité et inspirer les autres. C’est pour cela que je suis ici". Le joueur conclut son poste avec le hashtag "Paix".

L'ancien joueur du PSG a déjà été victime de faits similaires lors du match disputé fin décembre par la Juventus à Vérone face au Hellas. Le club a été sanctionné de 20.000 euros d'amende et, avec sursis, de la fermeture d'une tribune. La saison dernière, le joueur ghanéen Sulley Muntari, qui évoluait alors à Pescara, avait quitté la pelouse de Cagliari après avoir été, lui aussi, la cible de cris racistes.