publié le 30/11/2017 à 18:40

Espagne, Sénégal et Japon ? Colombie, Suède et Nigeria ? Pérou, Iran et Panama ? L'équipe de France de football sera fixée sur ses trois adversaires au premier tour le vendredi 1er décembre, à Moscou (16 heures), lors du tirage au sort de la phase de groupes. La compétition se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018.



À la veille de ce "moment important", le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, assure ne pas être inquiet et ne pas avoir de tirage idéal. Il préférerait toutefois éviter plusieurs nations européennes, comme l'Espagne, l'Angleterre, la Croatie, "très très costauds", ou encore la Suisse et la Suède.

Il se méfie aussi de "nations qui se développent de façon extrêmement intelligente", comme la Serbie, le Nigeria ou le Japon.

Quel que soit son groupe, la France vise de toute façon la qualification pour la phase à élimination directe. Quatre ans après le quart de finale perdu contre l'Allemagne (1-0), le président de la "3F" aimerait aller plus loin, "qu'on atteigne le dernier carré". "On sera très compétitifs parce que Didier (Deschamps, ndlr) est un sacré gagneur, ajoute-t-il. Mais dire qu'on est les meilleurs, ce serait prétentieux et pas juste".



Sur la prolongation du sélectionneur jusqu'en 2020 quel que soit le parcours des Bleus en Russie, Le Graët réaffirme qu'il souhaite "qu'il soit complètement sécurisé pendant cette compétition. Les joueurs doivent avoir une considération pour l'homme qui les dirige - ils l'ont - et celui qui dirige ne doit pas avoir le soucis du lendemain".

Au sujet de Karim Benzema, se permettra-t-il d'organiser une rencontre tripartite ? Non. "Didier est le patron de la sélection, il ne m'appartient pas de lui dire 'Fais jouer Pierre, Paul ou Jacques'". Enfin, pour l'homme de 75 ans, en poste depuis 2011, Deschamps "a eu raison" de porter plainte contre Éric Cantona pour diffamation. "Imaginez que Didier ait eu des propos ou un comportement raciste... Quand vous regardez l'équipe qu'il compose depuis des années, je pense que ce mot ne convient pas du tout", conclut-il.