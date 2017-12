publié le 18/12/2017 à 12:38

Antoine Griezmann déguisé en basketteur des Harlem Globetrotters. La photo aurait pu faire son chemin sans encombre sur les réseaux sociaux si la star du football français n'avait pas commis un faux pas majeur : arborer une "blackface" - littéralement "visage noir". Pour ressembler à un joueur Noir-américain de la fameuse équipe de basketball, "Grizou" s'est recouvert la peau de maquillage brun foncé. Une pratique raciste.



"Calmos les amis, je suis fan des Harlem Globetrotters et de cette belle époque, c'est un hommage..." a tweeté le footballeur après de vives réactions de la part des internautes. Mais ces légères explications sur son "déguisement" pour la soirée "années 80" à laquelle il se rendait n'ont pas suffi à calmer la polémique. Le tweet, supprimé depuis, a été remplacé par un mea culpa. "Je reconnais que c’est maladroit de ma part. Si j’ai blessé certaines personnes je m’en excuse."

La "blackface", une pratique historiquement raciste

Au XIXème siècle, la "blackface" consistait pour un acteur de pièce de théâtre blanc à se peindre le visage pour jouer une caricature de personne noire. Aux États-Unis cette pratique très répandue à l'époque, a disparu progressivement avec l'apparition du mouvement des droits civiques de Martin Luther King dans les années 1960.

Depuis, le terme "blackface" est entré dans le langage courant pour dénoncer le fait qu'une personne blanche se maquille pour ressembler à une personne noire.

Le Conseil représentatif des Associations noires (CRAN) s'est aussitôt emparé de la polémique. Dans un communiqué publié sur son site internet, l'organisme condamne fermement l'attitude d'Antoine Griezmann.



"Le blackface n’est pas une maladresse, c’est un acte raciste", explique le texte qui rappelle "nul n’ignore que le fait de se grimer en noir renvoie à une vision péjorative et humiliante des personnes noires". Dans son communiqué, le CRAN demande également à être reçu par Antoine Griezmann, par la ministre des Sports Laura Flessel et par les autorités du football français.



"Il faut que la ministre des sports et que les autorités de la FFF condamnent fermement ces pratiques, et prennent les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus", conclut le Président du CRAN Louis-Georges Tin.

En France, la "blackface" condamnée juridiquement

Les "blackfaces" sont récurrentes en France. Dernière manifestation en date : une vidéo de Shera Karienski. Dans le cadre d'un tuto beauté, cette youtubeuse s'est recouvert le visage de fond de teint destiné aux personnes noires. Elle a finalement supprimé sa publication en plaidant maladresse et ignorance.

Le "blackface" est né d'une pratique théâtrale raciste. À quel moment elle s'est dit que c'était une bonne idée ? #SheraIsOverParty pic.twitter.com/UCojqfEpaH — Marie (@MarieCeillier) 27 août 2017

En 2013, Jeanne Deroo, journaliste au magazine Elle, avait provoqué un tollé outre-Atlantique après s'être maquillée de noir pour "se déguiser" en Solange Knowles, sœur de la chanteuse Beyoncé. À l'époque, les images de la journaliste avait fait le tour du web et une éditorialiste du Huffington Post US avait qualifié son déguisement de "horriblement insensible et raciste".



Face à la multiplication des "blackfaces", le Défenseur des droits Jacques Toubon a tranché en 2014. Alors saisi par le CRAN au sujet d'une soirée de policiers dont le thème était "soirée négro", l'avocat a recommandé "l’engagement de poursuites disciplinaires", jugeant que les photos de "blackfaces" postées sur les réseaux sociaux étaient à "caractère raciste".