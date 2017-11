Nabil Fekir a commis "une petite erreur de jeunesse", estime Bafétimbi Gomis

publié le 06/11/2017 à 12:02

Épanoui en Turquie, à Galatasaray (11 buts en 13 matches), depuis l'été dernier, Bafétimbi Gomis était présent au stade Geoffroy-Guichard en tant que spectateur pour assister au 115e derby de l'histoire entre Saint-Étienne et Lyon. À l'issue de cette rencontre marquée par le carton de l'OL (0-5) et deux interruptions, l'ancien attaquant des deux clubs a été invité à livrer son sentiment sur "l'affaire Nabil Fekir".



Comme l'actuel capitaine des Gones, "Bafé" aurait-il pu célébré un but en enlevant son maillot pour le brandir au pied du kop sud ? Non, "moi je n'aurais pas fait cela. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a grandi à Lyon, qui s'identifie beaucoup à ce club et je pense qu'il n'a pas mesuré l'importance de ce geste et surtout l'impact qu'il peut avoir après. C'est une petite erreur de jeunesse".



Gomis, qui "connaît Nabil" et estime que "c'est une bonne personne", s'attend désormais à ce que l'Olympique Lyonnais "lave son linge sale en famille", comme il a toujours su le faire. Il en est persuadé, le président Jean-Michel Aulas et son conseiller Bernard Lacombe "lui donneront des petits conseils" pour que cette "petite bêtise" ne se reproduise pas.