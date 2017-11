Saint-Étienne - Lyon : Oscar Garcia demande pardon aux supporters des Verts

publié le 06/11/2017 à 13:10

À 14 reprises lors des 57 précédents derbys disputés au stade Geoffroy-Guichard, l'Olympique Lyonnais était parvenu à s'imposer à Saint-Étienne. Mais sur un tel score, jamais : 5-0. La plus lourde défaite des Verts face à leur rival lyonnais sur leur pelouse remontait au 12 février 2011 (1-4) avant ce cauchemardesque 5 novembre 2017.



"Je n'ai jamais connu de telle déroute à domicile et je demande pardon aux supporters pour ce résultat, a réagi le coach stéphanois Oscar Garcia en conférence de presse. C'est le jour le plus triste pour moi en tant qu'entraîneur (...) Je ne me sens pas fragilisé, mais il est vrai que c'était le match que nous voulions gagner le plus pour les supporters. Cela ne s'est pas passé comme nous le voulions, mais nous devrons nous relever comme le club a toujours su le faire".

Deux victoires depuis fin août

Recruté en juin dernier pour succéder à Christophe Galtier, l'ancien joueur du Barça et technicien du Red Bull Salzbourg a remporté ses trois premiers matches officiels à la tête des Verts.

Mais depuis, ces derniers n'en ont gagné que deux sur 10. Derrière une flatteuse 6e place au classement se cache une série de quatre match sans succès (trois revers, un nul). Vendredi 17 novembre, l'ASSE se rendra à Lille, avant de recevoir Strasbourg sept jours plus tard.