Saint-Étienne - Lyon : que risquent les Verts et Nabil Fekir ?

et Éric Silvestro

publié le 06/11/2017 à 11:30

Le maillot de la discorde. Pour avoir brandi sa tunique après avoir inscrit le cinquième but de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne (0-5), dimanche 5 novembre, Nabil Fekir a déclenché la fureur de supporters stéphanois qui ont envahi le terrain. Si les débats ne vont pas manquer sur le geste provocateur du jeune attaquant lyonnais, c'est bien Saint-Étienne qui risque de payer les lourds stigmates de cette rencontre historique au niveau du score.



Outre l'envahissement de terrain en fin de match, le coup d'envoi a été perturbé par l'usage important de fumigènes dans les virages stéphanois. La fumée était telle que l'arbitre avait déjà été contraint à interrompre momentanément la rencontre.

La commission de la discipline de la Ligue de football professionnel ouvrira jeudi 9 novembre une instruction pour déterminer les sanctions. Le panel est large : lourde amende, huis-clos avec sursis, fermeture d'une tribune voire suspension du stade.

Un match de suspension pour Fekir ?

Pour Nabil Fekir, c'est un peu plus flou pour le moment. Pour avoir retiré son maillot en célébrant son but et "agi de façon provocatrice", ce qui constitue deux infractions au règlement, l'attaquant lyonnais a reçu un carton jaune (son troisième en dix matches, ce qui le suspend automatiquement pour la prochaine rencontre, contre Montpellier).



En principe, des faits déjà jugés par un arbitre ne peuvent faire l'objet d'une saisine de la Commission de discipline. L'instance peut toutefois s'emparer d'un dossier si l'arbitre ou un délégué de la Ligue, présent au match, rédige un rapport complémentaire sur les faits qui se sont produits, comme le précise l'article 3 du règlement disciplinaire.



Au vu de l'ampleur des événements, le cas de Nabil Fekir pourrait donc bien être étudié. À titre de comparaison, la Fédération française de football avait infligé, en février, un match de suspension au gardien lyonnais Anthony Lopes pour avoir rayé le nom de Saint-Étienne sur son maillot lors d'un match de Coupe de France.