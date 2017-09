France-Luxembourg : incroyable nul des Bleus, l'inquiétude revient

publié le 03/09/2017 à 22:34

D'une soirée parfaite face à une grande nation du ballon rond à une frustrante impuissance face à une nation classée 136e au classement FIFA en trois jours. De la satisfaction de s'être largement dégagé la route vers le Mondial 2018 au retour des interrogations, des calculs, et de l'inquiétude. Tenue en échec par le Luxembourg (0-0) à Toulouse dimanche 3 septembre, l'équipe de France s'est compliquée la tâche alors qu'elle semblait avoir un boulevard pour se rendre en Russie. Il n'y a eu ni victoire, ni festival de buts, ni montée en puissance d'un future équipe type mais un exploit historique des hommes de Luc Holtz, incroyables en défense, sauvés à deux reprises par leur barre transversale... et pas loin de rafler la mise avec ce tir de Rodrigues sur le poteau de Lloris (79e).



La Suède s'étant imposée 4-0 en Biélorussie en début de soirée, les Bleus reprennent certes la tête du groupe A e la zone Europe "grâce" à ce match nul. Mais leur marge a fondu de trois à une longueur à deux journées de la fin. Le samedi 7 octobre, Deschamps et ses hommes se rendront en Bulgarie, vieille connaissance qui a remporté tous ses matches à domicile dans ces éliminatoires ; la Suède recevra le Luxembourg. Trois jours plus tard, le vice-champion d'Europe 2016 se frottera au Stade de France à une Biélorussie qui lui avait tenu tête à l'aller (0-0). Parallèlement, le Pays-Bas - Suède profitera peut-être aux Bleus. Seul le premier ira directement en Russie, le 2e devant probablement en passer par un barrage.

Mbappé intenable... durant 20 minutes

Près de 72 heures après le festival réalisé face aux Pays-Bas (4-0), les sourires des Griezmann, Lemar ou Mbappé, les Bleus démarrent sur la pelouse du TFC le visage concentré. Attention au match piège, leur a martelé Deschamps, qui opte pour la reconduction de l'équipe victorieuse des Bataves, à une exception près : Mbappé débute sur le côté droit de l'attaque à la place de Coman. Le néo-Parisien se met d'entrée en évidence avec des gestes de classe, une capacité à accélérer, à éliminer. Mais pas plus que Pogba sur l'une de ses frappes lointaines, que Sidibé sur l'une de ses montées, il ne trouve la faille. Constamment cherché dans la surface, Giroud est inexistant, tout comme Griezmann.

C'est pourtant le Madrilène qui se créé la meilleure occasion des 45 premières minutes. Son coup franc direct du gauche est repoussé du bout des doigts sur sa barre transversale par un Joubert en état de grâce (39e). Quand il ne brille pas, le portier de 38 ans peut compter sur 10 soldats toujours bien placés, prêts à se jeter pour écarter le danger du pied, de la tête, du talon, du tibia... Rebelote au retour des vestiaires : une attaque-défense remportée par les blancs, qui en plus parviennent à s'enhardir avec l'entrée de Rodrigues notamment. Feu-follet sur le côté gauche, le milieu offensif du Fola Esch est même tout près d'humilier les Bleus à la 79e minute. Son tir enroulé du droit échoue sur le poteau de Lloris. Deux minutes plus tôt, Pogba a lui aussi trouvé un montant de la tête, la barre de Joubert, une deuxième fois.

Se qualifier pour le Mondial avant de penser à le gagner

Le milieu de Manchester est l'un des rares à émerger côté français. Giroud et Mbappé cèdent leur place dès l'heure de jeu à Lacazette et Coman, Griezmann à Fekir à la 81e. Rien n'y fait. Les vagues bleues se multiplient sur le but luxembourgeois mais il y a toujours un homme sur la trajectoire, comme Phillips de la tête sur sa ligne pour repousser cette frappe à l'arrêt de Lacazette. Mention spéciale également à Martins, Turpel, Jans ou Janisch. Le Luxembourg reste 5e du groupe mais continue de grandir. Pour la France, l'heure n'est pas encore à la catastrophe, le destin toujours entre les pieds. Avant de penser à remporter le Mondial avec une génération dorée, il faudra toutefois prendre les points pour s'y rendre. Le suspense reste entier, l'accident industriel possible.

Éliminatoires Mondial 2018 : le point sur le groupe A de la zone Europe

Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. France 17 8 5 2 1 15 5 10

2. Suède 16 8 5 1 2 18 7 11

3. Pays-Bas 13 8 4 1 3 16 11 5

4. Bulgarie 12 8 4 0 4 13 17 -4

5. Luxembourg 5 8 1 2 5 7 17 -10

6. Biélorussie 5 8 1 2 5 4 16 -12





Reste à jouer :

07/10 (18h00) : Suède - Luxembourg

07/10 (20h45) : Biélorussie - Pays-Bas

07/10 (20h45) : Bulgarie - France

10/10 (20h45) : Pays-Bas - Suède

10/10 (20h45) : France - Biélorussie

10/10 (20h45) : Luxembourg - Bulgarie

France-Luxembourg : la fiche technique :

À Toulouse (Stadium Municipal) : France et Luxembourg 0 à 0

Arbitre : A. Stavrev (MKD)

Avertissements :

France : Pogba (80)

Luxembourg : Jänisch (51), Sinani (65), Jans (69)

Les équipes :

France : Lloris (cap) - D. Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Kylian Mbappé (Coman 59), Pogba, Ngolo Kanté, Lemar - Giroud (Lacazette 59), Griezmann (Fekir 81)

Entraîneur : Didier Deschamps

Luxembourg : Joubert (cap) - Jans, Malget, Philipps, Jänisch - Pereira, Skenderovic, Thill (Rodrigues 59) - Thill, Turpel (Holter 87), Daniel Da Mota (Sinani 59)

Entraîneur : Luc Holtz