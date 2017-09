publié le 03/09/2017 à 19:45

Enfoncer le clou face au 136e du classement FIFA, qui ne compte que 10 joueurs professionnels dans son effectif. Trois jours après s'être dégagé la route vers le Mondial 2018 et avoir balayé les doutes nés de la défaite en Suède, les Bleus ont l'occasion de faire un pas de plus vers la Russie en recevant le Luxembourg à Toulouse. Après la démonstration face aux Pays-Bas, un nouveau festival est attendu, la montée en puissance d'une équipe quasiment type espérée.



Attention, toutefois, à ne pas prendre de trop haut la sélection du Grand Duché. Au match aller, le 23 mars dernier à Luxembourg, les Bleus s'étaient fait rejoindre à 1-1 à la 34e minute, avant de finalement s'imposer 3-1 grâce à un penalty de Griezmann et un deuxième but de Giroud. Ce soir-là, Mbappé avait fêté sa première entrée en jeu. Depuis, le Luxembourg s'est incliné 5-0 aux Pays-Bas mais vient de prendre le dessus sur la Biélorussie (1-0).

La Suède a aussi profité de la Biélorussie pour se relancer après son faux-pas en Bulgarie, juste avant ce France-Luxembourg. Vainqueurs 4-0 à Borisov, les Scandinaves reprennent la tête du groupe avec le même nombre de points que les Bleus (16) mais une meilleure différence de buts (+11 contre +10). Les Pays-Bas se relancent également (13 points) avec un succès contre la Bulgarie (3-1).

Le film de la soirée :

20h16 - Cinq pays sont déjà qualifiés pour le Mondial 2018 : la Russie, le Brésil, le Mexique, l'Iran et le Japon.



20h09 - Rappelons que seul le premier du groupe sera directement qualifié pour la prochaine Coupe du monde. Les 8 meilleurs 2es des 9 groupes de la zone Euro s'affronteront en barrage aller-retour.



20h01 - Le classement du groupe après les deux matches de 18h, Biélorussie-Suède (0-4) et Pays-Bas - Bulgarie (3-1) :





Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Suède 16 8 5 1 2 18 7 +11

2. France 16 7 5 1 1 15 5 +10

3. Pays-Bas 13 8 4 1 3 16 11 +5

4. Bulgarie 12 8 4 0 4 13 17 -4

5. Biélorussie 5 8 1 2 5 4 16 -12

6. Luxembourg 4 7 1 1 5 7 17 -10



19h57 - Lors de la prochaine journée, le samedi 7 octobre, les Bleus iront en Bulgarie tandis que la Suèderecevra le Luxembourg et que les Pays-Bas seront en Biélorussie. Trois jours plus tard, la France recevra la Biélorussie en même temps qu'un Pays-Bas - Suède qui vaudra cher.



19h50 - Et voici le 11 luxembourgeois : Joubert - Jans, Malget, Philipps, Jänisch - Martins, Skenderovic, V. Thill - O. Thill, Turpel, Da Mota.



19h48 - Mbappé est bien titulaire à la place de Coman et c'est le seul changement côté français. Le 11 de départ : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Mbappé, Kanté, Lemar - Griezmann, Giroud.



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce France-Luxembourg à Toulouse. Coup d'envoi dans une heure.