France-Luxembourg : découvrez les compos probables avec Mbappé

et AFP

publié le 03/09/2017 à 16:35

Trois jours après s'être largement dégagée la route du Mondial 2018 en Russie en maltraitant les Pays-Bas, quelle visage présentera l'équipe de France au coup d'envoi face au modeste Luxembourg ? Didier Deschamps va-t-il largement faire tourner pour apporter de la fraîcheur en ce début de saison où tous ses joueurs n'ont pas atteint leur pic de forme ? Veut-il au contraire surfer sur la vague orange, faire la différence au plus vite, avant de procéder aux trois changements autorisés ? S'il a brouillé les pistes lors de ses dernières mises en place, la seconde option tient la corde.



Sur le 11 aligné jeudi 31 août au Stade de France, un seul changement pourrait ainsi intervenir. Auteur de son premier but en bleu en fin de rencontre, Kylian Mbappé semble bien parti pour décrocher une première titularisation après cinq apparitions comme remplaçant. S'il est plus à l'aise dans l'axe de l'attaque, le néo-Parisien "a les qualités" pour jouer sur un côté, a souligné le sélectionneur. Selon plusieurs sources, il devrait débuter à droite du duo Antoine Griezmann-Olivier Giroud, à la place précédemment occupée par Kingsley Coman. C'est d'ailleurs là qu'il avait terminé face aux Pays-Bas.

Pour le reste, Hugo Lloris sera forcément reconduit dans les buts, de même que la charnière Laurent Koscileny-Samuel Umtiti. Aux postes de latéraux, Djibril Sidibé et Layvin Kurzawa sont largement au dessus de Christophhe Jallet et Lucas Digne dans l'esprit de Deschamps, qui souhaite revoir à l'oeuvre la paire Paul Pogba-N'Golo Kanté au milieu. À gauche de l'attaque, Thomas Lemar a encore de l'énergie à revendre. En pointe, comment se passer d'Antoine Griezmann ? Olivier Giroud part avec une longueur d'avance sur Alexandre Lacazette pour l'épauler.

France-Luxembourg : les équipes de départ probables

France : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Mbappé, Kanté, Lemar - Griezmann, Giroud



Luxembourg : Joubert - Martins Pereira, Philipps, Jans, Jänisch - Gerson Rodrigues, Skenderovic, Holter, Thill - Joachim (cap.), Da Mota