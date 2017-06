France-Angleterre : les compos probables avec Mbappé et Lloris

publié le 13/06/2017 à 16:47

Surmonter le coup de froid du revers en Suède et préparer le rendez-vous brûlant face aux Pays-Bas fin août : les Bleus ont un match amical contre l'Angleterre pour bien ponctuer leur saison 2016-2017, mardi 13 juin au Stade de France (21h00). L'émotion sera aussi présente. La France, qui n'a pas oublié les hommages en Angleterre à la suite des attentats de novembre 2015, va témoigner à son tour son soutien après les attaques qui ont endeuillé Manchester et Londres.



L'énorme erreur de Hugo Lloris avait offert la victoire à la Suède (2-1), vendredi 9 juin. "Il sera titulaire et capitaine, a tranché Didier Deschamps. Je pense que c'est mieux pour lui et lui pense la même chose", a poursuivi le sélectionneur, avant d'annoncer des changements, sans précision. Après les prestations ternes de certains titulaires à Solna, dans la banlieue de Stockholm, notamment Dimitri Payet, Antoine Griezmann et Moussa Sissoko, la concurrence s'est aiguisée.

Dès lors, les deux entrants face aux jaunes et bleus, Kylian Mbappé et Thomas Lemar, ont un coup à jouer, à la place de Griezmann et Payet, tout comme Ousmane Dembélé, qui dispute à Sissoko une place de titulaire dans un registre plus offensif. Samuel Umtiti et surtout N'Golo Kanté, à la titularisation "probable" (aux dépends de Blaise Matuidi) selon Deschamps, devraient eux aussi pouvoir conforter leur statut de titulaires bis en charnière centrale et à la récupération.



Il y aura sans doute aussi du temps de jeu à répartir entre Benoît Costil, Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Florian Thauvin. Côté anglais, Gareth Southgate devrait aligner un 3-4-3 avec Ryan Sterling, Harry Kane et Jesse Lingard en attaque.

France-Angleterre : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap.) - Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy - Dembélé, Pogba, Kanté, Lemar - Mbappé, Giroud



Angleterre : Heaton - Jones, Stones, Cahill - Trippier, Dier, Oxlade-Chamberlain, Bertrand - Sterling, Kane, Lingard.