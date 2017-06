publié le 04/06/2017 à 02:16

Incidents simultanés au cœur de Londres. Depuis la fin de soirée du samedi 3 juin, la police est intervenue dans trois lieux de la capitale britannique. D'abord sur le London Bridge, où s'est déroulé un "incident majeur", puis dans les quartiers de Borough Market et Vauxhall, situés sur la rive sud de la Tamise. La police londonienne s'autorise à parler, ce 4 juin peu avant 2 heures du matin, d'une "attaque terroriste" pour le London Bridge et le quartier de Borough Market mais affirme que le quartier de Vauxhall a été le lieu d'une attaque à l'arme blanche "sans lien avec les incidents du London Bridge et de Borough Market".





"Après avoir échangé avec la police et les services de sécurité, je peux confirmer que l'événement terrible survenu à Londres est considéré comme un possible acte terroriste", a déclaré la première ministre britannique Theresa May dans un communiqué. Celle-ci a rejoint son domicile du 10, Downing Street afin de recevoir plus d'informations des représentants des forces de l'ordre.

1. "Incident majeur" au London Bridge

Un "incident majeur" a fait "plusieurs victimes" samedi 3 juin aux alentours de 22 heures sur le London Bridge, dans le centre de la capitale britannique. Des témoins ont fait état d'un véhicule ayant foncé sur la foule. La police des transports a indiqué dans un communiqué qu'il y avait "plusieurs victimes" à la suite de cet incident "qui semble avoir impliqué un véhicule et un couteau".



Un témoin travaillant pour la BBC, Holly Jones, a indiqué qu'elle avait vu une camionnette blanche se déporter sur le trottoir et heurter plusieurs personnes. Elle a parlé de "cinq personnes" blessées. La camionnette, qui roulait à environ 80 kilomètres/heure, a quitté la chaussée pour foncer sur le trottoir contre des passants, selon ce même témoin.



Le London Bridge a été fermé dans les deux sens, a indiqué la police des transports. Les images des télévisions montraient de nombreux véhicules de police qui bloquaient toute la zone, ainsi que des ambulances. "Il y a plusieurs bateaux de police qui fouillent la Tamise avec des torches en ce moment", a ajouté Holly Jones, citée par la BBC.

2. "Des coups de feu" à Borough Market

La police a ensuite annoncé une autre intervention, à Borough Market, célèbre marché situé non loin du London Bridge, sur la rive sud de la Tamise. "Des coups de feu ont été tirés" à la suite de l'incident à Borough Market, a indiqué la police.

3. Une troisième intervention, sans lien, dans le quartier de Vauxhall

De nombreux véhicules de police filaient à toute allure, sirènes hurlantes, dans le quartier de Vauxhall, où se trouve notamment le siège des services de renseignement du MI6. Toutefois, la police londonienne a réfuté, peu avant 2 heures du matin ce 4 juin, tout lien avec les deux autres incidents du London Bridge et de Borough Market.