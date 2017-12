Atlético, Arsenal, Milan AC... Quel adversaire pour l'OM, l'OL et Nice ?

publié le 08/12/2017 à 13:33

Février 2018 proposera-t-il des affiches aussi prestigieuses que délicates à négocier pour les quatre clubs français encore en lice en coupe d'Europe ? Malgré son statut de tête de série lors du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, qui se tiendra lundi 11 décembre à Nyon (Suisse) à partir de 12 heures, le PSG peut hériter du Real Madrid, de la Juventus Turin ou de Chelsea.



Une heure plus tard débutera le tirage des 16es de finale de la Ligue Europa. Tous trois 2e de leur groupe, Marseille, Lyon et Nice ne seront pas protégés. Bonne nouvelle, ils éviteront Naples ou le Borussia Dortmund. Mauvaise nouvelle, Arsenal, le Milan AC, la Lazio Rome (sauf pour Nice) et l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann figurent dans l'autre chapeau. Les matches auront lieu le jeudi 15 février (aller) et le jeudi 22 février (retour).

Défier les Gunners d'Olivier Giroud, Alexandre Lacazette, Mesut Özil, Alexis Sanchez... ou le Borussia de Pierre-Emerick Aubameyang, le milieu marseillais Maxime Lopez n'en fait pas des cauchemars. "Sur deux matches, on peut rivaliser avec n'importe qui, même Arsenal ou Dortmund, a-t-il affirmé à l'issue de la poussive qualification contre Salzbourg.

Les autres adversaires potentiels de l'OL, l'OM et l'OGCN sont le CSKA Moscou, le Red Bull Leipzig, le Sporting Portugal (reversés de la Ligue des champions), Villareal, le Dynamo Kiev, le Sporting Braga, l'Atalanta Bergame (sauf pour Lyon), le Lokomotiv Moscou, le Viktoria Plzen, le Red Bull Salzbourg (sauf pour Marseille), l'Athletic Bilbao et le Zénith Saint-Pétersbourg (1ers de leur groupe).

Finale à Lyon

Jamais un club français n'est parvenu à inscrire son nom au palmarès de la Ligue Europa, anciennement Coupe de l'UEFA. Pour trouver trace d'un finaliste issu de la Ligue 1, il faut remonter à 2004 avec une défaite de l'OM (2-0) contres les espagnols de Valence. L'an passé, Lyon avait été stoppé en demi-finale par l'Ajax Amsterdam. Cette saison, la finale se jouera au Groupama Stadium, le mercredi 16 mai 2018.