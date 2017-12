publié le 05/12/2017 à 15:22

"Houssem Aouar a signé un long contrat. Il est bien à Lyon. Il ne partira pas". Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à réagir à l'article de L'Équipe du mardi 5 décembre annonçant un réel intérêt du FC Barcelone pour son milieu de 19 ans, révélation de ce début de saison avec l'Olympique lyonnais.



Jusqu'au 23 septembre, le natif de Lyon (30 juin 1998) n'était connu que des plus fidèles supporters Lyonnais. Apparu dans l'équipe première pour la première fois en février 2017 en Europa League, il était entré en jeu à deux reprises en Ligue 1 en fin de saison dernière (34e et 38e journées). Non retenu dans le groupe lors des trois premières journées de cet exercice 2017-2018, le droitier d'1,75 m songeait à un prêt en fin de mercato.

Devenu indispensable au jeu lyonnais

Il est finalement resté dans son club formateur, pour un bonheur commun. Aouar dispute 5 minutes à Nantes fin août, 4 au Parc des Princes face au PSG le 17 septembre. Titularisé pour la première fois six jours plus tard face à Dijon, il ne quittera le 11 de départ de Bruno Génésio qu'à une reprise, pour souffler après un match européen, lors de la 8e journée.



En championnat, son influence est telle que son entraîneur ne se passe plus de lui : Aouar a disputé les cinq dernières rencontres en intégralité, que ce soit dans un milieu à deux, à trois ou sur l'aile droite de l'attaque. Son compteur statistiques affiche un but et deux passes décisives, en Ligue 1 comme en Europa League.

Courtisé par Liverpool chez les jeunes

Déjà courtisé par Liverpool lorsqu'il évoluait avec les équipes de jeunes de l'OL, Aouar serait déjà la cible d'autres écuries européennes de renom. Selon L'Équipe, des émissaires du Barça se sont notamment déplacés à plusieurs reprises ces dernières semaines en France pour l'observer, et auraient échangé avec son agent.



L'objectif du club catalan ne serait pas d'agir à court terme, lors du mercato hivernal en janvier prochain, mais plutôt de se positionner pour l'été prochain, si Aouar venait à confirmer son talent sur une saison entière. Après avoir cédé l'été dernier Alexandre Lacazette à Arsenal pour 53 millions d'euros puis Corentin Tolisso au Bayern Munich pour 41,5, Aulas résisterait-il à une autre offre de cet ordre pour Aouar ?