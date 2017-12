publié le 05/12/2017 à 21:39

Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s'affrontent à l'Allianz Arena, mardi 5 décembre, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cette rencontre survient un peu plus de deux mois après le match aller qui s'était terminé, au Parc des Princes, sur une nette victoire du PSG (3-0).



Dans ce match retour, le Bayern Munich a ouvert le score dès la 8e minute. Après une montée de Franck Ribéry, James Rodriguez centre de la gauche. La défense parisienne ne parvient pas à repousser le ballon, qui revient plein axe dans la surface de but. Robert Lewandowski, esseulé à la limite du hors-jeu, se retourne aisément pour tirer et marque.

Les Munichois doublent la mise à la 38e minute. James Rodriguez utilise son pied gauche pour enrouler un sublime centre en profondeur qui finit pile sur la tête du milieu français Corentin Tolisso, lequel envoie le ballon au fond des filets.



Le PSG réduit le score à la 50e minute de jeu. C'est suite a un centre d'Edinson Cavani que Mbappé a pu intervenir par un coup de tête. Ulreich, surpris par l'attaquent et a rapidité de l'action, est resté sur place.





