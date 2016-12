Le PSG éteint l'incendie, Nice perd deux points et deux joueurs

COMPTE-RENDU - Tenu en échec et réduit à 9 à Bordeaux, le leader Niçois voit revenir Monaco (victoire 2-0 contre Caen) à 2 longueurs, le PSG (5-0 contre Lorient) à 5. Lyon, Marseille, Guingamp, Nantes et Dijon ont gagné.

Unai Emery peut souffler. Un succès 5-0 de son PSG mercredi 21 décembre lors de la 19e journée de Ligue 1, la dernière de l'année 2016, va permettre au technicien espagnol d'éteindre temporairement les critiques et probablement de conserver son poste. Paris va passer les fêtes avec l'idée que la crise est éloignée, au moins temporairement. Le champion de France retrouvera le championnat le samedi 15 janvier à Rennes.



Avec Kevin Trapp de retour dans les buts à la place d'Alphonse Aréola, les Parisiens n'ont pas particulièrement brillé dans le jeu. Mais à l'image de cette splendide ouverture du score du Belge Thomas Meunier - coup du sombrero sur son défenseur suivi d'un contrôle de la poitrine et d'un lob quasiment en pleine lucarne (25e) -, la réussite était cette fois au rendez-vous.



Zarko Touré contre-son-camp (44e), Thiago Silva de la tête sur corner (50e), Edinson Cavani sur penalty (63e), auteur de son 18e but, et Lucas (70e) ont alourdi le score, replaçant le PSG dans des standards plus habituels que lors des quatre derniers matches toutes compétitions confondues (deux nuls contre Nice et Ludogorets, deux claques à Montpellier et Guingamp).

Marseille arrache sa 4e victoire de suite

Ce résultat permet même au 3e de reprendre deux points au leader. Privé de Dante au coup d'envoi, de son gardien en cours de match, Nice a calé à Bordeaux (0-0). En fin de match, Mario Balotelli et Younès Belhanda ont vu rouge pour des gestes d'humeur. Ils faudra sans doute faire sans eux contre Metz à la reprise. Les Grenats ont d'ailleurs tenu en échec Guingamp (2-2), qui pensait alors faire une belle opération.



Finalement, l'En Avant laisse filer Lyon, vainqueur d'Angers (2-0) grâce à Lacazette et Fékir, et voit revenir Marseille. 4e victoire de suite pour l'équipe de Rudi Garcia, à l'arraché, à Bastia (1-2) avec des buts de Bafétimbi Gomis en début de match et de Clinton Njie dans les arrêts de jeu, alors que les Corses venaient d'égaliser. Autre bénéficiaire de cette journée, Monaco, qui revient à 2 points de Nice. La simulation de Falcao s'est avérée payante pour obtenir un penalty. Tiémoué Bakayoko a doublé la mise.



En bas de tableau, Nantes confirme son renouveau depuis l'arrivée du Portugais Sergio Conceiçao sur le banc. 2e victoire de rang des Canaris, contre Montpellier (1-0), zone rouge quittée. Dijon se donne également de l'air avec un succès (2-0) face à Toulouse. Lille et Rennes se séparent sur un match nul, comme Saint-Étienne et Nancy.

L1-19e journée : résultats et classement

Mercredi 21 décembre :

Nantes - Montpellier : 1-0

Monaco - Caen : 2-0

Saint-Étienne - Nancy : 0-0

Dijon - Toulouse : 2-0

Metz - Guingamp : 2-2

Bordeaux - Nice : 0-0

PSG - Lorient : 5-0

Lyon - Angers : 2-0

Lille - Rennes : 1-1

Bastia - Marseille : 1-2

Le film de la soirée :

22h42 - Après Balotelli, Belhanda est à son tour exclu ! Nice va terminer à 9, perdre deux élements importants pour un ou plusieurs matches, et deux points à Bordeaux.



22h41 - C'est également terminé à Paris, victoire du PSG 5-0.



22h40 - C'est terminé à Bastia et Nantes, avec des victoires de l'OM et des Canaris sur Montpellier.



22h40 - Balotelli exclu à Bordeaux pour un geste d'humeur sur un Girondin. 0-0.



22h38 - Caen réduit l'écart à Monaco (2-1).



22h37 - Metz arrache l'égalisation contre Guingamp (2-2), Marseille reprend l'avantage à Bastia grâce à Njie (1-2).



22h33 - Fékir met Lyon à l'abri face à Angers. 2-0. 84e.



22h32 - Eder se rattrape de son penalty raté en égalisant pour Lille face à Rennes. 1-1.



22h29 - Égalisation bastiaise face à l'OM. 1-1. Saint-Maximin pousse Sakai au but contre son camp. 82e.



22h22 - Marseille mène toujours 1-0 à Bastia mais souffre depuis quelques minutes.



22h20 - Monaco réalise le break face à Caen grâce à Bakayoko. 2-0. 76e.



22h19 - Guingamp prend l'avantage à Metz, Briand réalise le doublé. 1-2.



22h18 - Lucas pour le 5e but parisien. Lancé en profondeur par Verratti, le Brésilien lobe Delecroix. 5-0. 70e.



22h15 - 1er changement côté parisien, Krychowiak remplace Motta. À Marseille, Gomis est sorti au profit de Sarr.



22h10 - C'est au fond, le PSG mène 4-0. 63e minute. 18e but de l'Uruguayen en Ligue 1.



22h09 - Penalty en faveur du PSG, Cavani a été fauché par le gardien lorientais, Delecroix, après l'avoir éliminé.



22h08 - Carton rouge pour un Nancéien à Saint-Étienne, Cabaco. 0-0. 60e.



22h03 - Lacazette trouve la transversale d'Angers.



22h02 - Poteau bordelais face à Nice. 0-0. 55e. Le gardien de l'OGC, Cardinale, doit céder sa place à Benitez.



22h00 - Trois minutes après l'ouverture du score, Dijon réalise le break par Lee-Melou contre Toulouse. 2-0.



21h58 - Et de 3 pour le PSG grâce au capitaine Thiago Silva, buteur de la tête sur corner. 3-0. 50e. Paris et Emery vont pouvoir souffler.



21h57 - Tavares obtient et transforme un penalty pour Dijon contre Toulouse. 1-0. 49e.



21h56 - Ça se complique pour Caen à Monaco, Da Silva est exclu après un 2e carton jaune.



21h55 - C'est reparti sur toutes les pelouses.



21h54 - Briand égalise pour Guingamp à Metz. 1-1.



21h52 - Falcao transforme l'offrande, Monaco mène 1-0 contre Caen. 11e but Colombien cette saison.



21h50 - C'est reparti à Monaco, qui obtient tout de suite un penalty. Au contact avec le gardien caennais, Falcao s'est effondré. L'arbitre lui accorde la faute alors qu'il ne semble rien avoir.



21h46 - Au classement, Marseille grimpe à la 5e place, Nantes à la 18e. Paris et Lyon reprennent 2 points à Nice et Monaco.



21h38 - C'est la pause sur toutes les pelouses. Le PSG, l'OM et l'OL sont devants au score, Nice et Monaco accrochés.



21h34 - 2e but parisien, Lucas accélère côté droit, centre, Touré, pressé par Cavani, marque dans son propre but. 2-0. 44e minute. Cavani est resté quelques instants au sol après un contact avec le gardien lorientais mais s'est relevé.



21h29 - Le gardien lorientais prive Nkunku du but du 2-0. 40e minute.



21h28 - Pléa rate son face à face devant Prior, toujours 0-0 entre Bordeaux et Nice.



21h23 - Encore beaucoup de déchets dans le jeu parisien ce soir. Motta et Matuidi, notamment, perdent de nombreux ballons.



21h18 - Grosse occasion caennaise à Monaco. 0-0.



21h14 - Meunier libère le PSG. Coup du sombrero, amortie de la poitrine, plat du pied lobé : superbe but du latéral droit belge. C'est son 1er en Ligue 1. 1-0. 25e minute.



21h11 - Rennes ouvre le score à Lille grâce à Netp de la tête sur corner.



21h09 - Énorme occasion pour le PSG, qui presse face à Lorient. Dans la foulée, Lucas n'obtient pas le penalty. 0-0. 20e minute.



21h08 - Thauvin ouvre trop son pied seul face à Lecca et manque le 2-0 pour Marseille à Bastia.



21h06 - Rennes remercie Costil pour l'instant à Lille.

21h04 - Les Lorientais parviennent régulièrement à s'approcher du but de Trapp.



21h02 - Penalty transformé par Lima pour Nantes contre Montpellier.



21h01 - Metz ouvre le score face à Guingamp grâce à Nguette.



21h00 - But de Lacazette pour l'OL face à Angers. C'est son 13e de la saison.



20h59 - Penalty pour Lille contre Rennes. Eder le tire et le rate, Costil a plongé du bon côté.



20h58 - Premier buteur de la soirée : Bafé Gomis pour l'OM à Bastia, en renard des surfaces. 0-1. 8e minute. C'est le 10e but de l'avant-centre cette saison.



20h57 - Le PSG multiplie les offensives mais aucun centre ne trouve pour l'instant Cavani. 0-0. 8e minute.



20h54 - La rencontre Lyon-Angers vient juste de débuter, avec 4 minutes de retard sur l'horaire initialement prévu.



20h53 - Le brouillard est encore bien présent à Dijon, qui accueille Toulouse.



20h52 - Marange signe l'un des ratés de l'année avec Bastia face à l'OM.



20h51 - Première énorme occasion pour Saint-Étienne face à Nancy.



20h50 - C'est parti au Parc des Princes.



20h46 - Emery a été sifflé par le public du Parc lors de la présentation des équipes.



20h43 - Découvrez ou redécouvrez le classement des buteurs avant cette 19e journée.



20h39 - Il fera 2 degrés au coup d'envoi de Lille-Rennes.



20h35 - Dijon, Nantes et Lorient occupent les 3 dernières places.



20h27 - Rappelons que Nice est déjà assuré du titre honorifique de champion d'automne. Le leader compte 4 points d'avance sur Monaco, 7 sur Paris, 12 sur Lyon, 14 sur Guingamp, 16 sur Marseille et Rennes.



20h21 - En coulisses, le PSG s'active pour attirer la pépite allemande Julian Draxler lors du mercato hivernal.



20h16 - Aucune victoire du PSG sur les trois derniers matches de Ligue 1, ce n'était plus arrivé depuis décembre 2014-janvier 2015.



20h12 - Mathieu Valbuena va-t-il encore marquer ce soir ?



20h04 - Germain sur le banc à Monaco face à Caen : Subasic - A. Touré, Jemerson, Glik, Sidibé - B. Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao.



20h00 - Garcia reconduit l'équipe victorieuse de Lille à Bastia, à deux exceptions près : Rekik débute à la place de Hubocan et Cabella remplace Njie. Le 11 marseillais : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Rekik - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Gomis (c), Cabella.



19h57 - PSG-Lorient : Trapp dans les buts à la place d'Aréola. La compo complète : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Nkunku - Lucas, Cavani, Matuidi



19h54 - La compo de Nice à Bordeaux : Cardinale - Souquet, Le Marchand, Sarr, Burner - Koziello, Cyprien, Seri - Pléa, Balotelli, Belhanda.



19h49 - Yoann Gourcuff est titulaire avec Rennes à Lille.



19h44 - La compo de l'OL pour affronter Angers est connue : Lopes - Jallet, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Morel - Gonalons, Tousart - Ghezzal, Fékir, Lacazette, Valbuena.



19h40 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce multiplex de la 19e journée de Ligue 1.