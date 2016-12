LE JOURNAL DU MERCATO - L'international allemand de 23 ans hésiterait toutefois encore entre Paris et Arsenal.

21/12/2016

C'est désormais une certitude. Julian Draxler va quitter Wolfsburg durant le mercato hivernal. Pour le PSG ? Des discussions ont été engagées depuis plusieurs jours, et selon Le Parisien de mercredi 21 décembre, une offre de contrat a été formulée au joueur offensif allemand de 23 ans. Paris serait prêt à débourser les 40 millions d'euros réclamés par l'actuel 13e du championnat allemand.



Mais le quadruple champion de France en titre n'est pas le seul à vouloir relancer la carrière de l'international allemand. Son concurrent le plus sérieux est Arsenal. Les Gunners comptent sur l'exposition et l'attrait de la Premier League pour arracher le morceau. De l'issue de la rencontre PSG-Lorient dépend peut-être la décision finale. Un revers parisien, le troisième lors des quatre derniers matches de Ligue 1, n'enverrait pas le meilleur des signaux à l'ancienne pépite de Schalke.



Sélectionné à 27 reprises avec la Mannschaft (3 buts), Julian Draxler, 1,85 m, peut évoluer sur les côtés de l'attaque comme en soutien de l'attaquant, des postes qui font défaut à Paris en ce moment. Angel Di Maria n'est plus que le fantôme de lui-même, Javier Pastore squatte l'infirmerie, Hatem Ben Arfa ne perce pas, Jesé manque aussi de confiance et de temps de jeu.