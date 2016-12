Monaco-Lyon : Aulas pourrait porter plainte après les propos de Vassiliev

DOCUMENT RTL - Le président de l'Olympique Lyonnais ressent de "la déception" et de "l'incompréhension". Il n'écarte pas l'idée de porter plainte contre le vice-président de Monaco.

"Lyon est favorisé par l'arbitrage". Voilà le sentiment du vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev, après la défaite de son équipe contre Lyon (3-1), dimanche 18 décembre dans le match au sommet de la 18e journée de Ligue 1. "Plusieurs fois, j'ai même entendu en coulisses des présidents dont je ne dirai pas les noms parler de ça. On n'a pas d'avenir footballistiquement si les choses continuent comme ça. Oui, l'arbitre a faussé le match. Et s'il faut en parler encore et encore, je le ferai", a insisté le dirigeant monégasque.



Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a d'abord réagi à ces déclarations via Twitter, estimant que "son auteur a déraillé ou ne connaît pas les règlements !". L'homme fort de l'OL s'est ensuite longuement confié à RTL. "Je considère Vadim comme un ami, a-t-il indiqué, donc j'ai été très surpris (...) C'est une déception amicale. Et puis après, quand on l'analyse, je trouve que cette déclaration est malvenue parce qu'elle n'est pas justifiée. Est-ce qu'ils se sont trop mis la pression (les dirigeants monégasques, ndlr) ? (...) J'ai pu revoir le match et les commentaires en direct des spécialistes. Tout le monde s'accorde à penser qu'il y a eu de la tension, beaucoup d'agressivité, mais pas d'erreur manifeste d'arbitrage. Donc je ne comprends pas".

Dès lors, il annonce qu'il va "être attentif à ce que va faire la Fédération et la Ligue, parce qu'on ne peut pas laisser jeter l'opprobre sur les arbitres, d'autant plus que là ça voudrait dire qu'ils se laissent influencer ou même sont corrompus. Je ne suis pas content, effectivement, et suis en train de réfléchir à ce qu'il convient de faire, la première chose étant de faire part de mon incompréhension. J'espère qu'il y aura des excuses rapides et que les déclarations étaient sous le coup de l'émotion".

Va-t-il jusqu'à envisager porter plainte ? "Je vais y réfléchir mais tout est envisageable (...) Je trouve qu'il y a un préjudice qui est très très fort. Moi j'ai été convoqué par la commission de discipline pour avoir fait un tweet où j'avais simplement indiqué que l'arbitrage avait été médiocre, se souvient-t-il. Je rappelle aussi à Vadim qu'il y a deux ans, je crois, il y avait eu un fameux match où on avait perdu 3-0 contre Monaco où il y avait eu trois erreurs d'arbitrage, trois hors-jeu (...) L'arbitre avait reconnu qu'il s'était trompé. Hier j'avais utilisé le terme de dommageable. Là, je ne sais pas si ça ne va plus loin, si ce n'est pas préjudiciable. Donc il faut que je réfléchisse, que je me fasse conseiller".