Griezmann : "Si je venais un jour en L1, ce serait à Lyon ou à Marseille"

LE JOURNAL DU MERCATO - Ce n'est pas pour tout de suite, mais le public du championnat de France pourrait un jour voir évoluer l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Crédit : Ruben Albarran/Shutters/SIPA Antoine Griezmann mercredi 28 septembre 2016 face au Bayern Munich

par Gregory Fortune publié le 20/12/2016 à 14:36

10 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Interrogé début décembre par Bixente Lizarazu dans le "Club Liza", Antoine Griezmann n'écartait pas l'idée de jouer un jour en Ligue 1, "pas pour l'instant" mais peut-être "plus tard" dans sa carrière. S'il devait quitter le championnat espagnol, l'Angleterre aura sa préférence, confiait-il aussi, tout en estimant le projet du PSG "intéressant".



Trois semaines plus tard, dans une interview accordée à France Football mardi 20 décembre, le joueur préféré des Français parle à nouveau du championnat de France et cite deux clubs susceptibles de l'intéresser, mais Paris n'y figure pas. "Si je venais un jour en Ligue 1, ce serait à Lyon ou à Marseille", répond-il à une question posée par le président de la FFF, Noël Le Graët.



Ce penchant pour les deux Olympiques n'a rien d'illogique au regard de l'histoire de l'attaquant de 25 ans. Il est né Mâcon, à 70 km environ au nord de Lyon. Son premier maillot fut celui de l'OM, comme il le révélait avant le coup d'envoi de l'Euro. Si Griezmann n'a jamais évolué en Ligue 1 ni en Ligue 2 - il est parti à la Real Sociedad à l'âge de 14 ans -, il a déjà porté les couleurs actuellement dans l'élite : Montpellier, lors d'un tournoi de jeunes. C'est d'ailleurs ce jour-là que son premier club espagnol l'avait repéré.