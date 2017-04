Lyon-Besiktas : ce qui a déclenché l'envahissement du terrain

et Gregory Fortune

publié le 14/04/2017 à 17:08

Ces images posent à nouveau la question de la sécurité dans le football, deux jours après l'attaque aux explosifs qui a visé le car des joueurs du Borussia Dortmund avant leur match de Ligue des champions contre Monaco. Le quart de finale aller d'Europa League entre Lyon et le Besiktas Istanbul, classé à risques, a été précédé par des scènes de violence jeudi 13 avril, avec des bagarres entre supporters, des charges de CRS, un terrain envahi et coup d'envoi retardé.



Les ultras lyonnais du virage sud se sont d'abord fait bombarder par des pétards et divers projectiles en provenance des tribunes supérieures, du noyau dur des supporters de Besiktas. Mais faute de pouvoir en découdre directement avec eux, un commando de 30 à 50 personnes, au bas mot, visages masqués, s'est alors rué en guise de représailles sur des supporters turcs à proximité, plutôt pacifiques, mélangés à des Lyonnais. Les affrontements très violents ont alors débuté, ce qui a provoqué l'envahissement du terrain par des centaines de spectateurs effrayés. Les stadiers, débordés par la foule, n'ont rien pu faire.

Selon nos informations, une quarantaine de personnes ont été très légèrement blessées, deux ont été hospitalisés, plusieurs policiers ont également été touchés. Arrivés en nombre dans le stade, gendarmes mobiles et équipes de la BAC ont rapidement repris le contrôle de la situation. Ils ont exfiltrés des tribunes supérieures une cinquantaine de supporters turcs parmi les plus virulents, et interpellé 12 personnes. Neuf étaient toujours en garde à vue vendredi 14 avril dans la matinée, essentiellement des Lyonnais..

De lourdes sanctions de l'UEFA ?

Malgré des moyens exceptionnels déployés par l'OL et la préfecture, la soirée a tourné au fiasco. Comment expliquer que des supporters aient pu rentrer dans le stade avec des pétards, des fumigènes, malgré les palpations aux entrées ? Le club lyonnais devra s'en expliquer. L'OL, qui adoit accueillir la finale 2018 de la Ligue Europa dans son nouvel écrin, pourrait être lourdement sanctionné par l'UEFA.