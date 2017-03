publié le 10/03/2017 à 20:46

La Ligue 1 reste sur la Côte d'Azur. Après le match nul entre Nice et Caen plus tôt dans la soirée de ce vendredi, l'Olympique de Marseille reçoit le SCO d'Angers (20h45). Pour enfin se rapprocher de Lyon ?



Pour cela il lui faut enchaîner une deuxième victoire consécutive, chose que les hommes de Rudi Garcia n'a plus fait depuis deux mois. La probante victoire (1-4) au FC Lorient doit être confirmée face à une autre équipe de la deuxième partie de tableau. L'OM affectionne tout particulièrement les équipes classées de la 11e à la 20e place.

Alors que son retour était attendu pour le début du mois d'avril, Bafétimbi Gomis est de retour dans le groupe marseillais pour cette 29e journée. Pas sûr, pour autant, que l'ancien entraîneur de l'AS Rome le titularise. Le SCO profite lui aussi d'un retour en la personne de Pierrick Capelle. Le très en forme Toko-Ekambi (trois buts sur ses deux derniers matches) est lui aussi bien là.

L1-28e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 10 mars :

Nice - Caen : 2-2

Marseille - Angers



Samedi 11 mars :

16h45 : Monaco - Bordeaux

20h00 : Guingamp - Bastia

Montpellier - Nantes

Rennes - Dijon

Nancy - Lille



Dimanche 12 mars :

15h00 : Saint-Étienne - Metz

17h00 : Lyon - Toulouse

21h00 : Lorient - Paris