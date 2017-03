EN DIRECT - Suivez le multiplex de la 29e journée de Ligue 1 en live

publié le 11/03/2017 à 19:30

Si vous voulez commencer à sentir cette tension qui entoure les matches de relégable, ce Nancy-Losc est fait pour vous. À dix rencontres de la fin de cette saison 2016-2017, ces deux clubs s'affrontent sur la pelouse synthétique du stade Marcel-Picot. Malheur aux vaincus.



Car c'est le 17e qui reçoit le 16e en Lorraine. Avec un peu plus de pression sur les épaules que pour les Nordistes. Pablo Correa, entraîneur de Nancy, peut compter sur Benoit Pedretti, ancien joueur de Lille (de 2011 à 2013) mais pas sur Aït-Bennasser ni sur Guidileye et Dalé, principaux absents. Franck Passi profite lui d'un groupe au complet.

Bastia et le troisième club de la soirée en position de faiblesse. Il se déplace au stade du Roudourou de Guingamp et peut profiter de la mauvaise passe des joueurs d'Antoine Kombouaré (trois matches sans victoire en championnat). Les deux autres rencontres de la soirée opposent Rennes (8e, 37 points) à DIjon (18e, 27 points) et Saint-Étienne (7e, 40 points) à Metz (15e, 31 unités).

Le direct de la soirée :

45e - C'est la pause sur les quatre pelouses.



44e - Le Dijon FCO marque sur le terrain de Rennes. Sur un corner joué à deux, Julio Tavarès saute plus haut que tout le monde. Un nouveau but de la tête ce soir.



34e - Issar Dia marque pour Nancy face au Losc. Sur un centre de Cetout, il catapulte un magnifique coup de tête dans la lucarne d'Enyeama.



24e - Nantes égalise d'un but gag. Sur un centre très haut le ballon retombe au second poteau alors que tout le monde s'arrête, le pensant sorti. Nakoulma est à l'endroit de la chute et marque... dans l'incompréhension.



11e - Steve Mounié marque pour Montpellier face à Nantes. Il reprend un long coup franc de la tête devant la sortie de Maxime Dupé.



20h00 - Début des quatre rencontres de la soirée.



19h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live du multiplex.

L1-29e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 10 mars :

Nice - Caen : 2-2

Marseille - Angers : 3-0



Samedi 11 mars :

Monaco - Bordeaux :2-1

Guingamp - Bastia

Montpellier - Nantes

Rennes - Dijon

Nancy - Lille



Dimanche 12 mars :

15h00 : Saint-Étienne - Metz

17h00 : Lyon - Toulouse

21h00 : Lorient - Paris