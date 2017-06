Cristiano Ronaldo célèbre son but lors de la finale de la Ligue des champions, le 3 juin 2017

La finale de la Ligue des champions entre la Juventus de Turin et le Real Madrid a débuté très fort, samedi 3 juin au Millenium Stadium de Cardiff, au Pays de Galles. C'est Cristiano Ronaldo qui a ouvert le bal à la 20e minute. Parfaitement servi par Benzema, le Portugais a décalé Carvajal côté droit qui lui a remis en une touche de balle. Le latéral a remis en une touche dans la course du Portugais qui a frappé à l'entrée de la surface. Sa frappe croisée du droit, légèrement touché par Bonucci, a fait mouche. C'est le 104e but de Ronaldo en 140 matches de Ligues des champions.

Mais les Madrilènes n'ont pas gardé l'avantage bien longtemps puisque Mandzukic a égalisé pour la Juve à la 27e minute. Sandro centrait Higuain qui remettait du bout du pied vers le Croate. Enchaînement contrôle de la poitrine, puis frappe lobée dos au but qui finissait dans la lucarne de Navas : sublime. À noter que sur cette égalisation, le ballon n'a pas toucher le sol depuis le départ de l'action, initié par Bonucci. C'est le 16e but en 46 matches de la compétition pour le Turinois.



