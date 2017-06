OL-PSG : les Lyonnaises championnes d'Europe pour la 4e fois

publié le 01/06/2017 à 23:36

La première finale de Ligue des champions féminine entre deux clubs français a tourné à l'avantage des Lyonnaises. Largement dominatrices dans les dernières minutes de la partie et durant les prolongations, les joueuses de Gérard Prêcheur ont fait céder les 3es de Division 1 dans le plus cruel des scénarios. La gardienne du PSG, Katarzyna Kiedrzynek, très bonne durant la rencontre, a manqué son tir au but décisif.



Une finale européenne, entre les deux plus gros budget français, retransmise sur une chaîne et à un horaire grand public faisaient de ce rendez-vous une formidable publicité pour le football féminin. Le spectacle rendu par les deux équipes l'a rendu particulièrement ennuyeux. Alex Morgan, star américaine de l'effectif lyonnais, tout juste remise d'une blessure aux ischio-jambiers, était titulaire et se pensait prête à jouer 90 minutes d'un grand match. Elle n'a tenu que 22 minutes.

Le premier coup dur d'une rencontre qui n'a décollé que lors des percées offensives de Cristiane, Cruz ou Le Sommer. Le club de Jean-Michel Aulas, champion de France et tenant du titre, était largement favori avant la rencontre. Un statut qu'il a assumé en soulevant le trophée pour la seconde fois d'affilée, la quatrième au total, mais dans la douleur.

Un triplé Championnat-Coupe-C1 pour l'OL

Patrice Lair, ancien coach de Lyon, avait décidé d'aligner cinq défenseures pour contrer, au mieux, les offensives gones. Une tactique minimaliste mais qui a donc tenu pendant plus de 120 minutes. Geyoro, Le Sommer et Kyedrzinek (gardienne du PSG) ont chacun manqué leur tir au but. Les Lyonnaises, déjà sacrées en 2011, 2012 et 2016, signent ainsi le triplé Championnat-Coupe de France-Ligue des champions cette saison. La gardienne Sarah Bouhaddi a réussi le penalty de la victoire, à la 8e tentative lyonnaise,