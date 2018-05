publié le 16/05/2018 à 11:54

14 ans que cela n'était pas arrivé. L'Olympique de Marseille dispute la finale de l'Europa League ce mercredi 16 mai face à l'Atlético de Madrid. L'OM n'est pas favori face aux Espagnols mais mise sur son inépuisable énergie collective pour remporter un second trophée continental, 25 ans après son triomphe en Ligue des champions.



Un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place à Lyon, où se déroule le match. En plus des 1.300 stadiers, 1.250 policiers sont réquisitionnés, "soit le double d'un match de l'Euro 2016", expliquait le préfet Stéphane Bouillon. "Nous aurons un hélicoptère de surveillance aérienne, deux canons à eau pour assurer la protection", a-t-il ajouté.

Sur le plan sportif, la rencontre promet d'être une belle fête. Sur le terrain seront présents un bon nombre d'internationaux français. Le lendemain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du Monde.

Suivez l'avant match en direct :

12h00 - RTL se met en ordre de bataille pour cette grande finale et vous propose un programme exceptionnel dès 12h30. En plus de nos envoyés spéciaux, sur le Vieux-Port et à Lyon, des invités viendront donner leur sentiment sur le match : Michel Tonini, Mathieu Madénian, Eugène Saccomano, et Titoff.

11h30 - La pression commence à monter pour tous les fans de l'OM. Alors que leurs adversaires madrilènes partent favoris, les Phocéens espèrent créer l'exploit. Mais en ont-ils les moyens ?

Finale de l'Europa League : l'OM va-t-il créer l'exploit ? Oui

Non

Ne se prononce pas