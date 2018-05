publié le 04/05/2018 à 13:24

Victorieux en Ligue des champions en 1993, héroïque en Europa League en 2018 ? L'Olympique de Marseille est près du but. Le club phocéen s'est qualifié in extremis face aux Autrichiens de Salzbourg, jeudi 3 mai, en demi-finale de l'Europa League. La délivrance est intervenue à 116e minute, sur un but du défenseur central portugais Rolando, tout juste entré en jeu.





Un but accueilli par des hurlements dans le stade Vélodrome, où quelque 18.000 supporters ont tremblé jusqu'au bout devant l'écran géant installé par la mairie. Chants, fumigènes, célébrations... Les festivités ont ensuite duré une grande partie de la nuit sur le Vieux-Port..

Les Marseillais ont festoyé à domicile, mais aussi dans de nombreuses villes de France et notamment à Paris, l'éternel rival moqué par les supporters phocéens pour sa saison en demi-teinte.